Путін використовує голод як зброю: що стоїть за зривом "зернової угоди" і чого очікувати далі

Росія шантажує весь світ, щоб змусити Україну до переговорів.

Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди" після атаки безпілотників на кораблі Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Міноборони РФ стверджує, що безпілотники начебто випустили з цивільного судна з українським зерном. Українська сторона заявила про неможливість експорту зерна через дії Кремля, що створює загрозу голоду в низці країн Азії та Африки. Проте згодом Україна, ООН та Туреччина погодили рух у Чорному морі 14 суден, незважаючи на позицію РФ.

ТСН.ua розбирався, чому Кремль зриває зернову угоду і як ситуація може розвиватися далі.

"Зернова угода" як зброя

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що росіяни використовують ситуацію з "зерновою угодою" як зброю проти України.

"Використовують цей вид зброї росіяни. Вони спочатку створили проблему, і далі запропонували механізми її вирішення - брати зерно лише у Росії, запустити коридор перекачування аміаку з Тольятті до Одеси, одна з їхніх вимог - аміакопровід через Україну, і посадити нас за стіл переговорів, щоб ми капітулювали перед Росією, віддавши їм південь нашої країни, включаючи Крим, Донбас, Запоріжжя та Херсонську область", - зазначив Світан.

За його словами, "звичайно, цього не буде, ніхто на такі умови не піде".

Як зазначив експерт, саме рішення щодо зерна є причиною атак по Україні, які йдуть зараз.

Військовий експертнагадав, що в українських портах очікують понад 170 кораблів, які мають провезти достатню кількість зерна, щоб нагодувати 7 млн людей.

"Деякі кораблі там знаходяться три тижні, вони очікували свого часу, щоб провезти це зерно. Але заблокована зернова угода. Путін пояснює це тим що начебто в цих зерновозах може бути перевезена якась вибухівка, що вона з цих зерновозів зруйнувала Керченський міст. Це шантаж не тільки України, а всього світу, спроба примусити нас провести переговори", - підкреслив він.

Як зазначив Гетьман, "ніяких переговорів до остаточного виведення російських військ повністю з усієї нашої території в кордонах 1991 року ми вести не будемо".

Рішення РФ було передбачуваним

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що рішення Росії було передбачуваним.

"На жаль, новина була передбачувана. Давайте згадаємо 23 липня - ще чорнила не висохли на тих угодах... а вже прилетіло в Одеський порт. Потім 23 вересня - далеко ходити не треба. Потім атаки на об'єкти критичної інфраструктури, які так чи інакше напряму пов'язані з діяльністю портів великої Одеси", - наголосив він.

За словами Братчука, заблоковані конкретні країни, до яких не потрапить 2 млн тонн українського збіжжя - Алжир, Йємен, В'єтнам, Бангладеш.

Речник Одеської ОВА нагадав, що Росія обіцяє постачати в обхід "зернового коридору" крадене українське зерно - "начебто рятувати світ від голоду".

"Це чекістсько-комуністична ідеологія і механізми роботи - спочатку зробити штучний голод, а потім намагатися показувати, що його будуть ліквідовувати", - заявив він.

Обійдуться без Кремля?

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що у питанні виконання "зернової угоди" роль Росії є мінімальною.

"Оприлюднили деталі зернової угоди, прочитав усі пункти і взагалі там не бачу ролі Російської Федерації. Там меридіаном розділене Чорне море і в цю зону не повинні заходити російські кораблі. Якщо вони не перетинатимуть лінію коридору, то російської участі там мінімум", - заявив він.

За словами експерта, дії Росії є проблемою підписантів окремої угоди з Кремлем - генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Туреччина вводила есмінець та підводний човен в акваторію Чорного моря. Тож вони мають можливість супроводжувати конвої із зерновими культурами з портів України до Босфору і назад. У цьому плані ми можемо продовжувати угоду. Наскільки я знаю, сьогодні 14 суден мають розпочати рух у Чорному морі в рамках цієї зернової угоди", - заявив Жданов.

Як пояснив експерт, якщо РФ спробує обстріляти мирні судна, тоді "визнання Росії країною-терористом стане питанням найближчого часу, причому у рамках ООН".

Зрив зернової угоди: що відомо

У липні "зернову угоду" підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутерріш. Угода має назву "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів". Таку ж угоду з Туреччиною та ООН підписала і Росія. Від РФ документ підписав міністр оборони Сергій Шойгу.

29 жовтня Росія оголосила про вихід із "зернової угоди", пояснюючи це атакою на кораблі ЧФ РФ. Проте президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Росії про вихід із "зернової угоди" було сплановане ще минулого місяця.

"Від вересня й по сьогодні в зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Деякі зерновози очікують уже понад три тижні. Це абсолютно свідома блокада Росії. Це абсолютно прозорий намір Росії повернути загрозу масштабного голоду для Африки, для Азії. От буквально сьогодні понад 2 млн тонн продовольства стоять у морі. Це означає, що для більш ніж 7 млн споживачів реально погіршився доступ до продовольства", – сказав Зеленський.

За його словами, Росія робить усе, щоб мільйони мешканців Африки, Близького Сходу й Південної Азії "опинилися в умовах штучного голоду чи як мінімум жорсткої цінової кризи".

Міністерство інфраструктури України 29 жовтня заявило про готовність "відвантажувати агропродукцію для забезпечення глобальної продовольчої безпеки".

За даними Мінінфраструктури, з 1 серпня, з моменту виходу з українського порту Одеса першого судна, було експортовано понад 9 млн тонн продовольства, з них понад 5 млн тонн – до країн Африки та Азії. У рамках Всесвітньої продовольчої програми під егідою ООН до країн, що перебувають на межі голоду, було відправлено 190 тисяч тонн української пшениці.

Але 30 жовтня міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що через дії Росії експорт зерна з морських портів неможливий.

Одразу після заяви Росії про призупинення участі в "зерновій угоді" міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев оголосив про готовність його країни замінити українське зерно на світовому ринку "власним".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба припускає, що йдеться про урожай, украдений на тимчасово окупованих територіях.

"Піар Росії на голоді. Москва обіцяє 500 тис. тонн зерна (найімовірніше, вкраденого в України) іншим країнам протягом наступних чотирьох місяців. Але, руйнуючи зерновий коридор, Росія блокує надання 2 млн тонн зерна Алжиру, Ємену, В’єтнаму, Бангладеш та іншим просто зараз", – наголосив Кулеба.

Британське видання Financial Times провело своє розслідування, де на прикладі одного судна показало, як РФ таємно вивозить зерно з окупованих територій.

Незважаючи на заявлений вихід Росії із "зернової угоди", Спільний координаційний центр, в якому залишилися представники України, Туреччини та ООН, продовжив роботу. 31 жовтня шість суден з зерном та іншими продовольчими товарами залишили українські порти і попрямували в порти призначення. На 31 жовтня було погоджено маршрути та графік руху 14 суден. Російській стороні було повідомлено про це рішення.

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