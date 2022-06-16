Путін вимагатиме наступати до останнього солдата: експерт спрогнозував перебіг війни

Війною Росії проти України з боку РФ керує один політик – президент Володимир Путін. Тому російські військові проводитимуть наступальні дії до останнього солдата.

Річ у тім, що Путіну сьогодні нічого пред'явити російському суспільству, немає перемоги.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 16 червня.

"Цією війною з боку Російської Федерації керують політики, один політик – Путін. Тому військові проводитимуть наступальні дії до останнього російського солдата. От, скільки буде в них людей… Вони вже зараз знімають з інших напрямків батальйонно-тактичні групи для того, щоб виконати політичну задачу", – розповів експерт.

"Річ у тім, що без захоплення хоча б однієї області – чому такий важливий Сєвєродонецьк – тому що це вже політична задача, а не воєнна – Путіну сьогодні нічого пред'явити російському суспільству. Немає перемоги. Жодна задача військової операції не виконана. А кожна інфоновина або кожна політична заява має як свій пік, так і своє падіння. І от зараз починається хвиля спаду підтримки. Народ починає ставити запитання: "Ви чотири місяці воюєте. Чого ви там воюєте?" І йому треба щось принести. Тому він буде", – пояснив Жданов.

Водночас він зазначив, що за всіма показниками, російські війська зараз видихаються.

Нагадаємо, 16 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що розмови світових лідерів з Путіним не зможуть зупинити війну в Україні.

Ще 200 росіян полягли: кількість ліквідованих ворогів наблизилась до 33-х тисяч

Читайте також: