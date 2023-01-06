Путін випадково визнав окуповані території частиною України: офіційний документ

В опублікованій на сайті Кремля вказівці президента РФ Володимира Путіна запровадити так зване “різдвяне перемир’я” йдеться про припинення вогню на території України. Тим самим лідер країни-агресорки визнав, що бойові дії ведуться у сусідній державі, та знехтував проведеними під дулами російських автоматів псевдореферендумами про приєднання “нових територій”.

Як свідчить скриншот опублікованого документа, Путін офіційно визнає, що територія вздовж лінії зіткнення є частиною України.

Фото: Пресслужба Кремля

"Враховуючи звернення святійшого Патріарха Кирила, доручаю міністру оборони Російської Федерації запровадити від 12.00 6 січня 2023 року до 24.00 7 січня 2023 року режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін на Україні", - йдеться у вказівці за підписом російського президента.

Раніше вірний соратник Путіна патріарх РПЦ Кирило цинічно закликав Україну до "перемир’я" на Різдво, назвавши війну "міжусобним конфліктом".

Про оголошення Кремлем так званого "різдвяного перемир'я" стало відомо у четвер, 5 січня.

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року Путін підписав документи про “приєднання” окупованих росіянами українських територій до складу РФ. У Донецькій, Луганській, а також у частинах Запорізької та Херсонської областей були проведені псевдореферендуми, на яких, як і очікувалося, окупанти “намалювали” переважну більшість голосів за входження до Російської Федерації.

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