"Путін випробовує НАТО на міцність": експерти про наслідки ракетного удару по Польщі

У Польщі поблизу кордону з Україною у селі Пшеводуві впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. Це сталося під час масованого ракетного удару РФ по Україні. У польському МЗС заявили, що ракета була російського виробництва. У Польщі наразі проводять консультації щодо ст. 4 договору НАТО про колективну безпеку та підвищують бойову готовність своїх військ. Варшава перевела всі екстрені служби у стан підвищеної боєготовності та запросила міжнародних фахівців до розслідування інциденту.

Проте прямих звинувачень у ракетній атаці на адресу Кремля поки немає. Зокрема, президент Анджей Дуда заявив, що не має чітких доказів того, хто саме запустив ракету. Президент США Джо Байден назвав малоймовірним запуск ракети саме з території Росії.

В ефірі всеукраїнського телемарафону на Youtube-каналі ТСН експерти висловили версії щодо ракетного удару по Польщі і спрогнозували його наслідки і подальші дії Заходу.

Дві причини ракетної атаки

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко назвав дві причини ракетної атаки РФ по Польщі.

"Я навіть не вважаю, я впевнений, що це спланована атака, що це спеціально зроблено. Там дві причини з моєї точки зору. Перше - це для внутрішнього російського споживача, тому що протягом останніх дев'яти місяців вони розганяють ідею, що Захід - боягузи, нічого нам не зроблять, ми настільки сильні, що хай нас і далі бояться. Це для внутрішнього споживача, і я впевнений, що це одна з ключових ліній, яку вони будуть просувати через свої Telegram-канали і через всіх пропагандистів. Друга лінія - це, з їхньої точки зору, підняття ставок. Це має змусити колективний Захід сідати за стіл переговорів і домовлятися з росіянами", - заявив радник керівника МВС.

На думку Денисенка, росіяни досягнуть прямо протилежної цілі:

"Безумовно, ніякої військової відповіді у короткій чи середньостроковій перспективі від НАТО ми не отримаємо, але після цього поляки, удар по яких був нанесений, будуть локомотивом того, щоб ні в якому разі не сідати за стіл переговорів з росіянами. Тому думаю, що тут вони прорахувалися і як завжди помилилися".

Чому Захід утримується від прямих звинувачень

Кандидат політичних наук Олексій Буряченко розповів, чому країни НАТО не поспішають з прямими звинуваченнями на адресу Кремля. Коментуючи слова Байдена, політолог зазначив:

"Такі неоднозначні заяви налаштовані, щоб не зірвати другий день G20. Ми чудово розуміємо - якщо країни НАТО зараз визнають агресивні дії збоку Російської Федерації відносно іншої країни НАТО, це може повноцінно запускати військовий маховик саме країн НАТО. Ми розуміємо, що з великою вірогідністю ракети саме російські і випущені з території РФ. Чи ескалує це ситуацію до максимального рівня серед країн НАТО? Звичайно так, ескалує".

Буряченко переконаний, що "100% така провокація Російської Федерації не пройде стороною".

"Польща вже почала відповідні консультації, як це передбачено статутом НАТО. Як мінімум зараз почнуться консультації, почнеться посилення польських кордонів військами НАТО. Війська НАТО приведуть у повну бойову готовність. Я думаю, зараз буде більше військової допомоги Україні, більше будуть підсилювати небо, більше буде систем ППО, і це значно підвищує швидкість передачі Україні саме літаків. Адже ми знаємо, що українські льотчики вже тренуються, і є базові домовленості про передачу літаків Сполученими Штатами", - каже експерт.

"Москві мало не здасться"

Експерт-міжнародник Руслан Осипенко вважає, що ракетна атака РФ під час саміту G20 свідчить про повну руйнацію структури влади в Росії.

"Раніше Росія керувала всіма військовими і політичними структурами. Лавров представляє політичну складову, а військові - безпекову. Вони раніше корелювалися, коли нормально працювала вертикаль влади. Зараз, з моєї точки зору, вона зруйнована. Удари нанесені по Україні під час саміту G20, коли Лавров виступав і казав, що "війни немає, в нас спеціальна військова операція". Росія вчинила красномовні дії, "кращі" за будь-який виступ. Роблю висновок, що немає координації дій у цій вертикалі влади, і це нам іде на користь", - зазначив експерт.

Коментуючи можливість звернення Польщі до 4-ї статті НАТО, Осипенко зазначив:

"Це сигнал Росії, що є координація дій, будуть виробляти план відповіді. Скоординують дії, проведуть розслідування, потім приймуть рішення, як протидіяти цьому. Вони розуміють, що Путін перевіряє НАТО "на слабо". Пам'ятаєте, в нього була ідея захопити балтійські країни так швидко, щоб НАТО не встигло застосувати ні 4-ту, ні 5-ту статтю про колективний захист, і надати це як реальність, яка вже відбулася, з якою треба рахуватися. А потім далі шматками рухатися вглибину країн НАТО. Я думаю, що він помилився, відповідь буде серйозна".

За словами міжнародника, НАТО вже підготувалося до таких провокацій і посилило східний фланг, тому "Москві мало не здасться".

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