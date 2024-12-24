Путін вирішив відкласти захоплення Покровська: в ISW пояснили, яку ціль має "фюрер"

Армія РФ перебуває у межах 10 кілометрів від адмінкордону Донеччини і Дніпропетровщини.

Війська РФ поступово просуваються біля Покровська Донецької області. Втім, наразі невідомо, чи мають намір окупанти захопити місто, чи планують просуватися до адміністративних кордонів Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що, цілком можливо, що російський президент-диктатор Володимир Путін поставив перед військовими завдання територіальних завоювань, а не захоплення важливих населених пунктів.

"Путін дедалі частіше характеризує російські наступи в квадратних кілометрах замість того, щоб підкреслювати захоплення конкретних населених пунктів, як він робив раніше. Путін, можливо, дав вказівку російському військовому командуванню відкласти захоплення Покровська на користь досягнення подальших успіхів через відкриті поля і невеликі населені пункти, у міру того, як російські війська наближаються до адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей", - йдеться у звіті ISW.

Геолокаційні дані свідчать, що окупаційна армія перебуває у межах 10 кілометрів від адмінкордону.

"Путін, можливо, чинить тиск на російське військове командування, щоб воно просувалося до кордону, а не оточувало Покровськ", - вважають американські фахівці.

Захоплення решти Донецької області є однією з давніх цілей кремлівського "фюрера" в Україні, наголошують в ISW. Ймовірно, Путін, використовує російське просування до кордону, щоб зробити гучні заяви про свої успіхи в Україні як для іноземної, так і для внутрішньої аудиторії.

"При цьому наступальна операція проти добре захищених міст може сповільнити темпи російського просування і нівелювати зусилля Кремля з позиціонування своєї військової перемоги на світовій арені", - додають в Інституті.

Як повідомлялося, російські окупанти просуваються у Донецькі області. Деякі наступальні дії окупантів були невдалими. Втім, на деяких ділянках фронту ворог має успіхи.

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