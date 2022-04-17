Путін вірить, що виграє війну в Україні — канцлер Австрії за підсумками зустрічі з очільником Кремля

Путін вірить, що виграє війну в Україні — канцлер Австрії за підсумками зустрічі з очільником Кремля

За словами канцлера Австрії, Путін живе у власному світі, але поінформований про ситуацію в Україні.

Президент країни- агресорки Володимир Путін упевнений, що виграє війну в Україні.

Про це заявив канцлер Австрії Карл Негаммер після зустрічі з Путіним в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

"Перебуваючи у власному маленькому світі, я думаю, Путін знає, що зараз відбувається в Україні. Він вірить, що виграє війну", — заявив Негаммер.

Під час розмови з австрійським канцлером Путін відреагував на звинувачення у воєнних злочинах. Кремлівський диктатор заявив, що "не довіряє Заходу", але готовий сприяти міжнародному розслідуванню воєнних злочинів.

"Це була важка розмова. Але я намагався його переконати в тому, що, наприклад, війна в колишній Югославії показала, що міжнародне розслідування є необхідним для того, щоб представити звинувачення військовим злочинцям", — сказав Негаммер.

Нагадє\мо, що Карл Негаммер – перший європейський лідер, який особисто зустрівся з Путіним після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Негаммер запевнив, що це був "не дружній візит", а "жорстка зустріч".

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