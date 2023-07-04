"Путін вірить у брехню, яку сам створив": експрезидент Польщі Кваснєвський про помилки диктатора

Александр Кваснєвський розповів, чому російська пропаганда під керівництвом Путіна створила пастку безпосередньо для російського диктатора та що не врахував Путін під час вторгнення до України.

Колишній президент Польщі (1995-2005 роки) Александр Кваснєвський зазначив, що президент Росії Володимир Путін допустив низку помилок під час вторгнення до України, бо перебував під впливом своєї ж пропаганди і вірив, що українці "радо вітатимуть окупантів в Україні". Проте бажаний план диктатора не здійснився.

Про це Александер Кваснєвський розповів у інтерв'ю "Укрінформу".

"Якщо в нього залишилося хоч трохи раціонального мислення і можливості об’єктивно оцінювати ситуацію, то він повинен бути переконаний, що зробив помилку, адже жодної з його цілей не було досягнуто. По-перше, Путін застерігав – якщо НАТО наближатиметься до кордонів Росії, то він змушений буде відреагувати. Результатом його дій є те, що одна нова країна – Фінляндія – вже є членом НАТО. Натомість Швеція, яка 300 років була нейтральною, також вже на цьому шляху. А за певний час там також буде Україна. Тобто його стратегічна мета щодо недопущення розширення Альянсу не досягнута", - зауважив експрезидент Польщі.

Александр Кваснєвський також зауважив, що Київ стоїть, війна триває вже майже 500 днів, українська держава функціонує, до столиці можуть доїхати не лише прості пасажири, але президенти країн. А Володимир Путін на початку повномасштабного вторгнення сподівався, що "буде у Києві за кілька днів, арештує президента Зеленського, що українці здадуться і визнають, що "матінка-Росія" має рацію і далі треба жити так, як скаже Москва".

За його словами, Путін був переконаний, що українського народу не існує, його національна свідомість невисока і він так завзято не боротиметься з Росією. Думки, що його вітатимуть в Україні з квітами, були міфами російської пропаганди.

"Усі розрахунки, на які спиралася російська агресія, виявилися фальшивими. І зараз головне питання: Путін робить з цього якісь висновки чи ні? Щодо цього маю сумніви. Після 22 років перебування при владі Путін опинився у своєрідній пастці. Кремль будує пропаганду, яка звучить з усіх доступних кремлівських медіаресурсів, Путін це все дивиться і читає, а тому вірить у брехню, яку сам створив. Він, фактично, повністю позбавлений можливості реально оцінювати ситуацію, а ті, хто повинні давати йому справжню оцінку ситуації, зокрема розвідка чи військові, просто бояться йому це представляти і говорити, як все виглядає насправді", - сказав ексглава Польщі.

Кваснєвський наголосив, що заа 500 днів Путіну не вдалося реалізувати жодної цілі, і це для нього має бути катастрофою.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що спроба заколоту Пригожина у РФ довела, що Росія – вже не єдина держава. Вона розвалюється і світові слід це визнати.

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