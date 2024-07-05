"Путін висунув жорстку вимогу щодо захоплення нових територій": генерал Маломуж розкрив деталі

Часів Яр залишається однією з ключових точок для для загарбника.

Президент РФ Володимир Путін поставив завдання перед військовим керівництвом розвивати тактичні, а в перспективі й стратегічні наступальні операції із захоплення всієї Донецької області.

Відповідну заяву зробив генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в етері телеканалу "Еспресо".

"На закритій колегії міноборони РФ Путін висунув жорстку вимогу - або відбудуться кадрові зміни в складі збройних сил, передусім у генштабі РФ, або вони виконають завдання із захоплення нових територій", - розповів Маломуж.

Він наголосив, що для переговорного процесу Путіну потрібно мати більше аргументів.

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"Тому сьогодні росіяни ведуть більш агресивні наступальні операції. Тому Часів Яр є однією з важливих точок, адже його захоплення може позбавити нас тактичної ініціативи щодо знищення ворога в цьому секторі. Торецький напрямок – ще один регіон, де вони можуть діяти з різних боків, розвиваючи ситуацію не тільки в межах найближчих населених пунктів, а й на стратегічному рівні", - пояснив Маломуж.

Ексголова Служби зовнішньої розвідки України також додав, що Сили оборони України відповідають ворогу потужним вогнем і маневрами, переходячи на більш укріплені позиції, які вони готували кілька місяців.

"Це дозволяє утримувати позиції та знищувати резерви противника", - сказав Маломуж.

Ворог знищує Часів Яр "Солнцепьоками"

Нагадаємо, російські окупаційні війська захопили крайній східний міста Часів Яр у Донецькій області під час наступальних операцій. Загарбники мають просування далі.

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