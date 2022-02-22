Рада Федерації РФ проголосувала за визнання "ЛДНР" та ратифікувала договір про дружбу

Рада Федерації РФ проголосувала за визнання "ЛДНР" та ратифікувала договір про дружбу

Так звані договори про дружбу та співпрацю з ОРДЛО розглянули сьогодні.

Питання про ратифікацію так званих договорів про дружбу та співпрацю з псевдореспубліками розглянуто Радою Федерації сьогодні, 22 лютого. Напередодні президент РФ Володимир Путін також звернувся до парламенту РФ, аби той визнав "незалежність" "ДНР" та "ЛНР".

За проголосували 398 депутатів.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні за підсумками засідання РНБО заявив, що своїми рішеннями щодо визнання "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей Росія порушує суверенітет і територіальну цілісність України та легалізує свої війська на Донбасі, які перебували там з 2014 року.

Президент США Джо Байден 22 лютого підписав указ про введення санкцій проти так званих "ДНР" та "ЛНР" через визнання Росією їх "незалежності".

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