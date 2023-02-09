Путін визнав, що війна розпочалася 2014 року, і знову заговорив про вісім років "бомбас”

У четвер, 9 лютого, президент РФ Володимир Путін на зустрічі із представниками авіаційної галузі цинічно заявив, що Росія "не розпочинала жодних бойових дій" в Україні, а "намагається їх закінчити".

Таку заяву господаря Кремля цитують російські пропагандисти.

На згаданій зустрічі Путін вкотре проголосив, що в Україні 2014 року відбувся "державний переворот", після якого відбулися "події в Криму та на Донбасі" - так сором'язливо він називає незаконну анексію півострова та підтримані РФ сепаратистські заколоти в Донецькій та Луганській областях.

Кремлівський диктатор також завів стару платівку про вісім років "бомбас", звинувативши українську армію в обстрілах так званих "ДНР" та "ЛНР", які тривали від 2014 року.

Також читайте Путін несподівано вночі скликав Радбез РФ: теми обговорення вражають

"У порушення всіх домовленостей, усіх зобов’язань ці регіони Донбасу були взяті в блокаду, по них стали працювати з допомогою важкої військової техніки, неодноразово проводили крупні військові операції. Тобто вони почали війну тоді. Вони почали війну і вона тривала вісім років на знищення тих людей, які там живуть, які почувають себе кровно зв’язаними з Росією, російською культурою, російською мовою. Скільки можна було терпіти вже?" - заявив Володимир Путін, пояснюючи повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, яке почалося 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін у грудні минулого року раптово заявив, що не хоче "розкручувати маховик воєнного конфлікту". При цьому господар Кремля повідомив про готовність сідати за стіл переговорів і традиційно звинуватив Україну в небажанні домовлятися.

Читайте також: