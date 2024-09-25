Путін вперше публічно зібрав нараду Ради безпеки щодо ядерного стримування: чим погрожує

Агресія проти РФ неядерної держави спільно з ядерною розглядатиметься як напад на Росію, заявив Путін.

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін вперше публічно провів засідання постійної наради Ради безпеки РФ щодо ядерного стримування.

Про це повідомив прокремлівський ресурс ТАСС.

"До ядерної доктрини запропоновано внести низку уточнень щодо визначення умов застосування ядерної зброї", – заявив Путін.

Основні тези кремлівського диктатора

Агресія проти РФ неядерної держави спільно з ядерною розглядатиметься як напад на Росію.

РФ залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії щодо Білорусії.

Достовірна інформація про старт у бік РФ засобів повітряно-космічного нападу спричинить ядерну відповідь.

Критична загроза суверенітету РФ та звичайної зброї буде підставою для ядерної відповіді.

Ядерна тріада залишається найважливішою гарантією забезпечення безпеки держави та громадян.

У проєкті основ держполітики Росії в галузі ядерного стримування розширено категорію країн та військових союзів, доповнено перелік військових загроз.

Фахівці за останній рік здійснили глибокий аналіз, оцінили необхідність коригування підходів до можливого використання ядерних сил.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН шокував заявою про те, що Україна має докази про наміри російських окупантів ударити по трьох наших АЕС напередодні зими.

Від удару по дітях до ядерки: брудні інструменти РФ у відповідь на міжнародну активність України

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