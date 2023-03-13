Путін вперше від початку повномасштабної війни зустрінеться з олігархами – Bloomberg

Кремлівський диктатор Путін уперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну зустрінеться з російськими олігархами. Ймовірно, на зустрічі розглянуть кілька питань щодо "економічного зростання" країни.

Про це інформує Bloomberg.

Як передає видання, зустріч запланована на 16 березня. Зазначається, що на це буде перша зустріч від моменту повномасштабного вторгнення в Україну. На ній будуть присутні провідні члени Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП).

Зустріч мала відбутися ще минулого року, утім, її скасували на тіл бойових дій. Також у той час олігархи боялися потрапити під санкції після зустрічі з Путіним. Проте нині більшість членів РСПП вже опинилися під ними.

Прикметно, що у своєму зверненні російський диктатор планує зосередити увагу на відновленні "економічного зростання" країни.

Варто зазначити, що зустріч відбудеться у той момент, коли уряд намагається покрити щораз більші витрати на війну та посилити тиск на компанії, аби ті сплачували більше податків.

Також читайте Аналітик попередив про загрозу глобальної війни і назвав наступну ціль РФ

"Олігархи зі свого боку планують висловити незадоволення щодо зростання тиску Кремля у бізнесі та підштовхнути до деяких кроків. З поміж усього, російська еліта хоче скасування кримінального провадження за деякі економічні злочини. Серед них – відмивання грошей", - йдеться у повідомленні.

Напередодні російська опозиція заявила, що диктатор Росії Володимир Путін програє ініційовану ним війну проти України і це ще дужче послабить його режим. Втім, після зміни керівництва РФ Заходу не варто сідати за стіл перемовин із новим очільником Кремля - це буде величезною помилкою і небезпечним сценарієм.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.