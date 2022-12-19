Путін вперше за три роки особисто летить до Мінська: білоруський політик пояснив таке рішення диктатора

Сьогодні, 19 грудня, російський диктатор Володимир Путін приїде до Білорусі на переговори до Олександра Лукашенка. Путін хоче підкреслити наскільки для нього важлива участь Білорусі у війні проти України.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" розповів заступник голови об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко.

"З одного боку, зустрічі Путіна та Лукашенко під новий рік мають регулярний характер. Кожен грудень вони зустрічаються в рамках так званої "вищої держради союзної держави". Але завжди Лукашенко літав у Москву чи Санкт-Петербург. За три роки це перший візит Путіна у Мінськ. Він хоче підкреслити наскільки для нього важлива участь режиму Лукашенка у війні проти України. І вирішити ті питання, які Путін ще не встиг вирішити з Олександром Лукашенком", - пояснив він.

Павло Латушко також зазначив, що головна тема зустрічі – це військово-політичне питання, оскільки Білорусь має ключове значення для війни проти України. Та використання її має стратегічний інтерес для Путіна.

"Тут треба розуміти, що Путін та Лукашенко – це брати-близнюки, це два найближчі союзники. Торгівля йде за те, скільки Путін заплатить Лукашенку за участь у цій війні", - резюмував політик.

Зустріч Путіна і Лукашенка

19 грудня російський диктатор Володимир Путін приїде до Мінська на переговори до білоруського диктатора Олександра Лукашенка. На зустрічі кремлівський очільник буде з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Також відомо, що на цих переговорах буде присутнім міністр оборони РБ Віктор Хренін.

На думку військового експерта Олега Жданова, Путін буде ламати Лукашенка на відкриття другого фронту проти України, або хоча б на "дозвіл" російській армії знову атакувати Україну з білоруської території.

Аналітики американського Інституту вивчення війни переконані, що Путін може летіти до Лукашенка, щоб ще раз натиснути на нього та посилити інформаційну кампанію щодо можливого нового наступу російських військ з території Білорусі.

Генерал-майор СБУ Віктор Ягун стверджує, що участь білоруської армії у війні в Україні знищить останній шанс зберегти самостійність та незалежність Білорусі. За його словами, білоруська армія у своїй більшості воювати не хоче.

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