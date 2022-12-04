"Путін впевнений, що українці на колінах приповзуть просити про пощаду" – опозиціонер про плани диктатора РФ

Путін впевнений, що в його армії немає жодних проблем, він впевнений у собі і в нього немає жодних вагань і сумнівів, каже опозиціонер Гудков.

Відведення військ РФ із України лише прискорює крах диктатора Кремля Володимира Путіна.

Про це заявив російський опозиціонер Геннадій Гудков в ефірі телемарафону.

Гудков переконаний, що Путін за власною волею ніколи не піде на те, щоб забрати своїх окупантів з України.

"Якщо ось тільки сам зовсім не кинеться до ніг Байдену і не скаже: давай мені острів, охорону, захист з повітря і води. Я там доживу, а ти тут, так цьому і бути: виводжу все, визнаю, а ви там перебудовуйте Росію без мене. Цей варіант малоймовірний", - висловився опозиціонер.

Водночас, він зауважив, що "це ми думаємо, що в Путіна все погано, а Путін думає, що в нього все гаразд".

"У мене ось з'явилася інформація від кремлівського оточення, що Путін взагалі впевнений у собі і в нього немає жодних вагань і сумнівів. Він каже: "А чого все нормально, час працює на нас. Ми зараз руйнуємо інфраструктуру України, нам не важливо скільки загине. Головне, що ми затягнемо війну і за цей час зруйнуємо інфраструктуру України, вони самі завиють і приповзуть на колінах просити про пощаду та мир". На жаль, всі ці дзвінки Шольца і Макрона лише зміцнюють його надію в тому, що він переможе", - пояснив Гудков.

Нагадаємо, директорка Національної розвідки США Евріл Хейнс заявила, що російський диктатор Володимир Путін здивований провалом своєї армії в Україні та може на деякий час зменшити свої апетити щодо цілей війни.

Натомість заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд вважає, що Путін вдався до масованих ракетних ударів по Україні через жорсткі попередження з боку західних партнерів, якщо він застосує ядерну зброю. Нуланд зауважила, що наразі ядерна загроза не входить у плани Росії.

Раніше ЗМІ з'ясували, що російський мільярдер Юрій Ковальчук був одним з прихильників рішення Путіна напасти на Україну. Він розвивав думку про те, що війна може показати Заходу силу Москви. До слова, Міністерство фінансів США назвало Ковальчука " особистим банкіром " Путіна. Також проти нього ввели 2014-го санкції.

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