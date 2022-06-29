Путін все ще хоче захопити більшу частину України: розвідка США назвала три можливі сценарії розвитку війни

Путін все ще хоче захопити більшу частину України: розвідка США назвала три можливі сценарії розвитку війни

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що російський "фюрер" Володимир Путін не відмовився від ідеї захопити більшу частину території України військовим шляхом.

Через це, за її словами, найшвидше вирішення військового конфлікту "залишається досить похмурими".

Про це пише Reuters.

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"Ми й далі перебуваємо в ситуації, коли розглядаємо Путіна і вважаємо, що він має по суті ті ж політичні цілі, які мав і раніше, тобто він хоче захопити більшу частину України", – заявила вона.

Окрім цього, розвідка США розробила три ймовірні сценарії подальшого розвитку війни в Україні в короткостроковій перспективі. Зокрема,

Найбільш імовірним вважається сценарій загрузлого конфлікту, за якого Путін досягне лише незначної окупації регіонів України.

за якого Путін досягне лише незначної окупації регіонів України. Другий сценарії – це масштабний прорив Росії.

Третій - успішна стабілізація лінії фронту ЗСУ із можливими, але незначними успіхами в районі Херсона та інших населених пунктів півдня України.

"Якщо коротко, то ситуація має доволі похмурий вигляд", – підсумувала директорка Національної розвідки США.

Нагадаємо, на саміті НАТО в Мадриді лідери країн-членів Альянсу ухвалили нову Стратегічну концепцію, яка вперше від часів Холодної війни визначає Росію "найбільш значною і безпосередньою загрозою безпеці союзників".

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