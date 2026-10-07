Війна Росії проти України / © ТСН

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Вересень став для Росії найгіршим місяцем від червня 2023 року за показником чистих територіальних здобутків в Україні.

Про це пише The New York Times, посилаючись на дані західних аналітиків.

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На тлі багатомісячних спроб Москви прорвати українську оборону російські війська у вересні практично не змогли збільшити контрольовану ними територію. Дослідники, які відстежують ситуацію на фронті, загалом погоджуються, що 2026 року Росія захопила лише трохи більше української землі, ніж втратила.

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Це різко контрастує із заявами російського Міноборони, яке повідомляло про значні територіальні здобутки.

Український контрнаступ на півночі Донбасу

Однією з головних причин погіршення ситуації для Росії стала українська операція «Вівальді» на півночі Донбасу. Українські сили не лише зупинили російське просування, а й повернули частину територій, які раніше захопила армія РФ.

За оцінками західних аналітиків, Росія втратила десятки квадратних кілометрів території під час цієї кампанії. Українським військам вдалося створити умови для наступу після ударів по російській логістиці, позиціях операторів дронів і маршрутах постачання.

Старший аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос наголосив, що операція продемонструвала можливість механізованого маневру навіть на полі бою, де домінують безпілотники.

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«Коли військове командування закладає необхідний фундамент, механізований маневр залишається можливим навіть у умовах щільного спостереження з дронів», — зазначив Баррос.

Водночас експерт зауважив, що Україні знадобилися місяці підготовки, щоб повернути лише невелику частину території.

Яка ситуація на півдні Донбасу

На півдні Донбасу російські війська продовжують щоденні штурми, намагаючись повернути ініціативу. Проте українським силам вдалося стабілізувати оборону й не дозволити Москві реалізувати плани з оточення ключових міст регіону.

Важливу роль у стримуванні російського наступу відіграють сучасні системи управління боєм, безпілотники та роботизовані комплекси.

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Аналітик фонду «Повернись живим» Микола Бєлєсков зазначив, що технології, масове виробництво дронів і краща координація дозволили Україні зробити оборону ефективнішою.

За словами військового аналітика Джорджа Барроса, російська тактика інфільтрації малими групами вже наблизилася до межі своїх можливостей, оскільки зона ураження безпілотниками постійно розширюється.

Чому Росія атакує українські міста

Не досягнувши бажаного результату на Донбасі, Росія водночас нарощує повітряні атаки по українських містах, використовуючи перевагу в ракетах і безпілотниках.

The New York Times зазначає, що Москва продовжує наполягати на необхідності повного захоплення Донбасу як однієї з ключових умов припинення війни. Однак ситуація на фронті поки не підтверджує заяв Кремля про неминучість швидкого падіння всього регіону.

Нагадаємо, ЗСУ нещодавно зачистили близько 10 квадратних кілометрів території на схід від Вовчанська у Харківській області, вибивши звідти російських розвідників.

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