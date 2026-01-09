Путін втрачає еліту армії: скільки російських генералів загинули у війні з Україною

Окупанти / © Associated Press

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було ліквідовано щонайменше 19 російських генералів. Смерть високопоставлених окупантів стає наслідком як точкових ударів ЗСУ, так і диверсійних операцій.

Про це повідомляє видання The Insider.

Втрати серед вищого командного складу РФ фіксувалися не лише у зоні активних бойових дій, а й безпосередньо на території Росії. Йдеться про успішні удари по штабах, складні диверсійні операції та підриви.

Хронологія ліквідації: 2022 рік

Перші місяці великої війни стали фатальними для цілої низки російських командирів. Першим генералом, чию смерть Москва була змушена визнати офіційно, став Андрій Суховецький. Окупанта ліквідував снайпер під час боїв у Чернігівській області.

Протягом 2022 року список «двохсотих» поповнили генерали:

Олег Мітяєв;

Володимир Фролов;

Андрій Симонов;

Канамат Боташев (льотчик-ас, збитий у небі над Луганщиною);

Роман Кутузов.

Загадкове «воскресіння» Колесникова

Окремої уваги заслуговує історія з генерал-майором Андрієм Колесниковим. У 2022 році медіа повідомляли про його ліквідацію.

Однак вже у 2023 році російська пропаганда спробувала спростувати цю інформацію: рупор Кремля Володимир Соловйов показав репортаж із Сирії, де Колесников нібито фігурував як діючий заступник командувача угруповання військ РФ.

Втрати окупантів 2023 року

Тенденція на знищення російської верхівки збереглася і в наступному році. За інформацією The Insider, у 2023 році до списку загиблих додалися:

Дмитро Ульянов;

Сергій Горячев;

Олег Цоков (ліквідований у Бердянську внаслідок удару по готелю);

Володимир Завадський.

2024-2025 роки

Серед загиблих у 2024-2025 роках опинилися топпосадовці, які відповідали за стратегічні напрямки:

Ігор Кирилов — начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) РФ;

Ярослав Москалик — заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу;

Михайло Гудков — заступник головнокомандувача Військово-морських сил РФ;

Фаніл Сарваров — начальник управління оперативної підготовки Генштабу.

Видання наголошує, що російська влада продовжує приховувати реальні цифри втрат. Частина загиблих генералів на момент смерті формально перебувала у відставці або ж керувала найманцями у так званих добровольчих формуваннях, штурмових загонах «Шторм Z» та приватних військових компаніях.

Нагадаємо, військові експерти неодноразово попереджали про ризик розширення бойових дій за межі основних ділянок фронту. Росія може намагатися здійснювати обмежені наземні прориви в прикордонних областях України з метою захоплення невеликих територій для подальшого політичного тиску.

Під загрозою залишаються північні регіони, зокрема Сумщина та Чернігівщина, а також південний напрямок — через можливі удари по портовій інфраструктурі, що має критичне значення для економіки та обороноздатності країни.