Путін втрачає геополітичний вплив через продовження війни в Україні - ISW

Москва може відмовитись від своїх міжнародних кампаній задля продовження війни проти України

Російський диктатор Володимир Путін продовжує витрачати великі гроші з бюджету своєї країни на війну проти України, через що він буде змушений припинити фінансування інших міжнародних та внутрішніх кампаній.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У повідомленні вказується, що Росія перекидає своє обладнання та персонал з інших напрямків. Зокрема, РФ виводить свої війська з Сирії та Нагірного Карабаху. Москва може відмовитись від своїх міжнародних кампаній задля продовження війни проти України.

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Разом з тим, за словами експертів, російський диктатор не збирається відмовлятись від своїх геополітичних ініціатив у короткостроковій перспективі, через що скоро може зіткнутись з серйозними фінансовими труднощами. Аналітики припускають, що Путін не зможе збалансувати витрати на війну в Україні та інші геополітичні проекти.

Нещодавно Путин намагався відновити свій вплив у Азії, запропонувавши створити новий тристоронній союз з Узбекистаном та Казахстаном.

Ініціатива Путіна виділити $95 млн на розвиток російських шкіл у Таджикистані викликала критику зі сторони деяких російських військових блогерів, які поскаржились на те, що військові на полі бою залишаються без будь-якої допомоги, поки Кремль витрачає гроші на школи.

Військкори вважають, що Кремль неефективно використовує свою м'яку силу в Таджикистані, що ще більше ставить під сумнів необхідність таких витрат.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов порівняв битву за Бахмут зі "взяттям" Берліна та пояснив, навіщо Путіну це місто.

Крім того, ми раніше інформували, що Forbes назвав, де відбудеться четвертий масштабний контрнаступ України.

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