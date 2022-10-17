Путін втягує Білорусь у війну проти України: експерт пояснив, чим це загрожує Лукашенку

Політолог розповів, чи можуть білоруси вийти на мітинги проти війни.

Спроби президента Росії Володимира Путіна втягнути Білорусь у відкриту війну проти України можуть спричинити масове невдоволення білорусів і протести проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це розповів політичний експерт Петро Олещук на Youtube-каналі ТСН.

"Зараз режим Лукашенка планує проводити приховану мобілізацію. Це буде для Білорусі набагато гірше, в тому числі економічний результат, ніж будь-які санкційні обмеження", - вважає Олещук.

На запитання, чи можуть білоруси знову вийти на мітинги, політолог відповів:

"Звичайно можуть, але зараз у Білорусі впроваджено надзвичайно жорсткий авторитарний режим, який, за багатьма параметрами, досить давно робив те, до чого путінський режим прийшов відносно нещодавно. Він тримається на терорі. Абсолютно очевидно, що режим буде продовжувати цей терор, і він до продовження терору готовий".

За його словами, терор у Білорусі "може лише посилюватися по мірі того, як Лукашенко буде зазнавати все більшого тиску збоку Росії щодо безпосереднього вступу у війну своїми збройними силами".

"Він уже є учасником війни, і, за всіма параметрами, він є учасником агресії проти України. Але саме зараз Росія вимагає, щоб він посилав білоруську армію. Це буде означати все більшу загрозу вибуху в Білорусі, і очевидно, що терор буде лише посилюватись. Але до якої межі терор може посилюватись без наслідків для режиму - дуже складне питання з політичної точки зору", - зазначив Олещук.

Нагадаємо, до Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими зі складу спільного регіонального угруповання військ "союзної держави".

Головне управління розвідки Міноборони України ще в вересні оприлюднило дані, що в Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із РФ.

Водночас у Білорусі стартувала прихована мобілізація, яку наразі проводять у селах, не зачіпаючи великих міст. Мобілізація відбуватиметься під виглядом перевірки бойової здатності військ. Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що в РБ першочергово призиватимуть військових зі спеціальностями, які є дефіцитними в російській армії.

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