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Путін вважає, що програш у війні в Україні для нього неможливий – глава ЦРУ

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Путін вважає, що програш у війні в Україні для нього неможливий – глава ЦРУ

Associated Press

Вільям Бернс вважає, що Путін "переконаний, що подвоєння військових зусиль все одно дозволить йому досягти прогресу".

Президент Росії Володимир Путін вважає, що він не може дозволити собі програти в Україні.

Про це заявив 7 травня директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє "Радіо Свобода".

"Він перебуває в настрої, за якого він не вірить, що може дозволити собі програти", – сказав Бернс.

Директор ЦРУ вважає, що Путін "переконаний, що подвоєння (військових зусиль – ред.) все одно дозволить йому досягти прогресу".

Нагадаємо, Центральне розвідувальне управління поки не бачить ознак підготовки Росії до використання ядерної атаки по території України. Водночас у відомстві зауважили, що не потрібно недооцінювати можливий ризик застосування Путіним ядерної зброї під час другої фази війни через численні провали російської армії на полі бою.

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