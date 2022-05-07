Путін вважає, що програш у війні в Україні для нього неможливий – глава ЦРУ

Путін вважає, що програш у війні в Україні для нього неможливий – глава ЦРУ

Вільям Бернс вважає, що Путін "переконаний, що подвоєння військових зусиль все одно дозволить йому досягти прогресу".

Президент Росії Володимир Путін вважає, що він не може дозволити собі програти в Україні.

Про це заявив 7 травня директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє "Радіо Свобода".

"Він перебуває в настрої, за якого він не вірить, що може дозволити собі програти", – сказав Бернс.

Директор ЦРУ вважає, що Путін "переконаний, що подвоєння (військових зусиль – ред.) все одно дозволить йому досягти прогресу".

Нагадаємо, Центральне розвідувальне управління поки не бачить ознак підготовки Росії до використання ядерної атаки по території України. Водночас у відомстві зауважили, що не потрібно недооцінювати можливий ризик застосування Путіним ядерної зброї під час другої фази війни через численні провали російської армії на полі бою.

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