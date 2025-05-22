Путін вибухнув новими погрозами: Росія створює "буферну зону" вздовж кордону з Україною

Володимир Путін. / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін оголосив про ухвалене рішення щодо створення так званої “буферної зони безпеки” вздовж українсько-російського кордону.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

За словами президента Росії, реалізацією цього задуму вже займаються підрозділи збройних сил РФ.

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“Прийнято рішення про створення буферної зони безпеки вздовж кордону Росії та України. Збройні сили Російської Федерації виконують це завдання”, — заявив Путін.

Деталей про конкретне розташування чи формат такої зони озвучено не було. Українська сторона наразі не коментувала ці слова.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 20 травня провів зустріч з чиновниками Курської області, під час якої прозвучали пропозиції щодо захоплення українського міста Суми та створення “буферної зони” на території Сумської області.

Також, за словами українських прикордонників, Сумська область є одним із пріоритетних напрямків для російської окупаційної армії. Ворожі обстріли регіону посилюються.

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