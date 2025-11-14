Росія вийшла на новий етап війни проти України: авіаексперт пояснив

Володимир Путін / © Associated Press

Росія переходить до нового етапу війни, який характеризується масованими ударами, спрямованими безпосередньо по житлових будинках та цивільному населенню.

Таку думку висловив авіаційний експерт Валерій Романенко в етері телеканалу «КИЇВ24», коментуючи нічну атаку ворога.

Романенко зазначив, що остання атака стала показовою, оскільки вперше основна маса російських дронів-камікадзе «Шахед» та ракет була спрямована не на об’єкти інфраструктури чи військові цілі, а саме на житлову забудову та висотні будівлі.

«Перше я побачив, щоб основна маса 'Шахедів' та ракет була направлена на житлову забудову, на висотні будівлі в Україні. Ось це перший такий момент. Росіяни виходять на новий етап війни. Вони вже воюють просто з цивільним населенням, просто з житловими будинками», — мсказав експерт.

За словами Валерія Романенка, така зміна цілей свідчить про те, що РФ свідомо та цілеспрямовано веде війну проти цивільного населення України.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки ворога на столицю постраждали 36 мешканців Києва. Міський голова Віталій Кличко підтвердив, що ця атака також забрала життя шести киян.

Ворог застосував балістику, «Калібри» та рої ударних дронів, що призвело до жертв серед цивільного населення: загинуло шестеро киян, ще понад 30 зазнали поранень.