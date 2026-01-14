Путін визначив новий дедлайн для захоплення Донеччини: експерт оцінив реалістичність планів РФ

Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін встановив для армії РФ новий дедлайн щодо повної окупації Донецької області – до 1 квітня. Втім, за оцінками українських військових експертів, такі плани Кремля є нереалістичними за нинішньої ситуації на фронті.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан.

За його словами, за відсутності обвалу української оборони Росія не здатна виконати поставлене завдання у визначені терміни.

Експерт зазначає, що Сили оборони України займають вигідні висоти, а агломерація Слов’янськ – Краматорськ – Дружківка фактично перетворена на потужний укріплений район із великими промисловими зонами.

“Це серйозний укріпрайон, який швидко захопити фактично неможливо”, – наголосив Світан.

За його оцінкою, навіть за нинішніх темпів наступу Росії знадобиться щонайменше 3–4 роки, щоб повністю захопити Донеччину. Для порівняння він навів агломерацію Покровськ – Мирноград, бої за яку тривають уже понад півтора року, хоча вона значно менша за північ Донеччини.

Окремо експерт підкреслив стратегічну важливість утримання цього напрямку.

“Якщо ворог вийде на північ Донеччини, далі відкривається шлях на Харківську, Полтавську та Дніпропетровську області, які переважно рівнинні. Там буде значно важче стримувати наступ”, – пояснив він.

Світан наголосив, що саме тому утримання Донеччини залишається одним із ключових завдань української оборони, а заяви Кремля про швидке захоплення регіону мають радше політично-пропагандистський характер.

Раніше повідомлялося, що темпи просування російських окупантів суттєво знизилися і наразі становлять орієнтовно 7 квадратних кілометрів за добу. Ворог змушений накопичувати резерви, оскільки швидкість ліквідації загарбників Силами оборони України перевищує темпи їхнього поповнення.

Ми раніше інформували, що на сході Запорізької області, на Гуляйпільському напрямку, російська армія збільшила кількість штурмових груп у два-три рази.