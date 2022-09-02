Путін вже готовий відмовитися від деяких окупованих територій України: Подоляк пояснив, чому "фюрер" змінив плани

Очільник Кремля Володимир Путін вже готовий відмовитися від деяких окупованих територій України, щоб зафіксувати свою перемогу над Європою.

Оскільки, як впевнені в Офісі президента, для Путіна показати перемогу Заходу, хоч і часткову, дуже важливо.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

"Якщо сьогодні переговори провести, то він (Путін - ред.) навіть буде готовий відмовитися від певного обсягу територій, ми ж з вами розуміємо це, для того, щоб зафіксувати свою перемогу над Європою. Це дуже важливо для нього. Тому що тоді він не буде відповідати за військові злочини, за репараційними вимогами відповідати частково, тоді він не буде відповідати за багато дій, які буде потім робити в Європі", - пояснив Подоляк.

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