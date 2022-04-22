Путін вже не знає, як закінчити війну, бо боїться втратити рейтинг - ЗМІ

У Кремлі не розуміють, як закінчити війну в Україні за допомогою переговорів, щоб це не призвело до обвалу рейтингу президента РФ Володимира Путіна.

У Кремлі кажуть, що пропаганда "перегнула з нагнітанням теми нацизму в Україні".

Про це пише російське видання "Медуза" з посиланням на джерела в адміністрації президента РФ.

Зазначається, що у внутрішньополітичному блоці адміністрації президента РФ дійшли висновку, що наразі немає "хороших піар-сценаріїв виходу" з війни, які б не призвели до падіння рейтингу влади.

Такі "сценарії" у внутрішньополітичному блоці почали опрацьовувати кілька тижнів тому.

"Подивилися, покрутили — якогось зрозумілого сценарію не видно. Тому [громадську] думку до можливого проведення переговорів [і укладання миру] вирішили не готувати, пустили все на самоплив", — каже один зі співрозмовників видання.

У Кремлі нібито впевнені, що більшість росіян серйозно сприймають війну як "боротьбу з нацистами та нацизмом". На підтвердження цього вони посилаються на результати закритих "соціологічних опитувань". При цьому ніякої достовірної незалежної інформації, що підтверджує гіпотезу про "войовничу більшість" росіян, немає.

На думку Кремля, однією з найсерйозніших перешкод для "виходу суспільства з війни" може стати "позиція багатьох представників середнього класу", які нібито підтримують війну в Україні. Представники російської влади кажуть, що середній клас в РФ переконаний, що у цій війні потрібно йти до переможного — до Києва чи навіть до Львова, відступати не можна.

"Поки що "фінансова подушка" у таких людей є. Просто зараз оновлювати техніку більшості з них не потрібно. Доходи дозволяють практично не помічати зростання цін на продовольство. Натомість вони відчувають, що виступають за свою країну, за справедливість", — пише видання.

Як зазначається, у Кремлі бояться можливого невдоволення відступом військ та переговорами, адже це навіть може вилитися у вуличні протести. Це пояснюється тим, що російська пропаганда "перегнула палицю щодо нагнітання теми нацизму" в Україні. Тому тепер адміністрація Путіна змушена й надалі підтримувати цю риторику, мовляв, з народом "сперечатися пізно", а воювати доведеться до якогось результату, який можна оголосити "перемогою".

Водночас у разі "приглушення пропаганди" жодних протестів від прихильників війни чекати не доведеться, адже "громадяни перестануть думати і говорити про нацистів, і повністю перемкнуться на особисті проблеми".

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