Путін вже понад тиждень не з'являється на публіці: політолог пояснив, чому зник диктатор

Політолог Володимир Фесенко вважає, що Володимир Путін поки не з'являється на публіці, щоб росіяни не асоціювали диктатора з поразкою окупаційної армії на Херсонському напрямку.

Про це політолог сказав в етері телеканалу FREEДОМ.

Фесенко наголосив, що в Росії зараз роблять усе, щоб Путін не асоціювався з відступом окупаційної армії з Херсона. А тому інформацію про те, що РФ покидає український обласний центр доручили повідомити Шойгу та Суровікіну. Таким чином диктатор хоче дистанціюватись від поразок на війні, які сам же і почав.

Російські ж пропагандисти зараз взагалі забули про Херсон, щоб не дратувати суспільство та Кремль.

"Вони не говорять про здачу Херсона, вони говорять про перегрупування військ. Ну і всіляко намагаються відмазати Путіна від чергової військової поразки. Тому він нікуди не подівся. Просто намагаються замовчувати персональну відповідальність Путіна за чергову військову поразку в Україні", – пояснив політолог.

Володимир Фесенко вважає, що у Росії буде наростати невдоволення через нову хвилю мобілізації, яку ймовірно оголосять вже у січні 2023 року.

Звільнення Херсона

У березні 2022 року російська окупаційна армія захопила український Херсон. Росіяни 9 місяців утримували єдиний обласний центр України, який їм вдалось захопити за всю війну. Там вони навіть встигли провести фейковий "референдум", який не визнала жодна цивілізована держава та засудила Генасамблея ООН.

11 листопада ЗСУ звільнили Херсон. Росіяни перед відступом знищили у місті всю критичну інфраструктуру, а тому люди змушені зараз бути без електрики та опалення. Крім того росіяни з артилерії кілька днів поспіль обстрілюють місто, вбиваючи цивільних.

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