Путін взявся за строковиків: у Росії розкрили нові методи прихованої мобілізації

Військові РФ / © Getty Images

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У Росії посилюють приховану мобілізацію на тлі значних втрат окупаційної армії, які, за оцінкою військового експерта, сягають 2800 осіб на добу. Молодих призовників заманюють обіцянками безпечної служби, а тих, хто відмовляється підписувати контракт, можуть примушувати психологічним і фізичним тиском.

Про це розповів ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман в ефірі “24 Каналу“.

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За його словами, через великі втрати на фронті Кремль шукає нові способи поповнення армії. Один із них — переконувати строковиків підписувати контракти, обіцяючи посади, які нібито не передбачають безпосередньої участі в бойових діях.

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Молодим росіянам пропонують замість строкової служби укласти контракт на один рік. При цьому запевняють, що вони працюватимуть операторами дронів, техніками чи інженерами.

Однак, як пояснив Гетьман, після підписання контракту статус військовослужбовця змінюється, і його можуть відправити на передову.

Як у Росії змушують призовників підписувати контракти

За словами майора у відставці, до вербування залучають не лише військкомати. Відповідні рознарядки отримують державні та приватні підприємства, а студентам пропонують оформлювати академічні відпустки заради служби.

Водночас на тих, хто не погоджується добровільно, можуть тиснути безпосередньо в казармах.

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«Ми розуміємо, в казармі в російських збройних силах діє дідовщина й досі. Будуть умовляти старослужачі, діди, і не кажучи вже про молодших командирів. Вони його посадять і скажуть: підписуй і до побачення», — зазначив Гетьман.

Він наголосив, що порядки в російській армії мало змінилися з радянських часів. За його словами, новобранців можуть виснажувати нескінченними нарядами, позбавляти сну та чинити на них психологічний тиск, доки ті не погодяться укласти контракт.

Таким чином, вважає експерт, російське командування намагається компенсувати втрати на фронті, фактично примушуючи строковиків переходити на контрактну службу.

Прихована мобілізація в Росії триває без нового указу Путіна

Нагадаємо, у Росії фактично не припиняється мобілізація, оголошена ще 2022 року. Як пише Foreign Policy, Кремлю не потрібен новий указ, адже попередню мобілізацію юридично так і не завершили.

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Натомість російська влада намагається поповнювати армію величезними виплатами за контракти та примусовим вербуванням. За оцінками аналітика Яніса Клуге, за дев'ять місяців 2026 року РФ набрала близько 263 тисяч контрактників проти 292 тисяч за аналогічний період торік. Водночас середня одноразова виплата за контракт наблизилася до 2 млн рублів.

Однак через значні втрати на фронті добровільного набору вже недостатньо. Незалежні російські медіа повідомляють про вуличні рейди, затримання чоловіків на робочих місцях і примус до підписання контрактів. Наприкінці серпня скарги на такі випадки надходили щонайменше із 17 регіонів РФ.

Особливу увагу вербувальники приділяють чоловікам із бідних регіонів, боржникам та людям, які мають проблеми із законом. За оцінкою Клуге, Москва встановлює регіонам квоти на набір, фактично перекладаючи відповідальність за методи їх виконання на місцеву владу.

У Росії скорочується кількість охочих воювати: Башкортостан зіткнувся з подвійною кризою

Також нагадаємо, у Башкортостані, який має найбільшу кількість підтверджених загиблих на війні серед регіонів РФ, офіційно визнали скорочення кількості охочих підписувати контракти з російською армією. Через це влада планує зменшити фінансування одноразових виплат новобранцям із 13,6 до 12,6 млрд рублів.

За даними «Медіазони», станом на листопад 2026 року встановлено імена 11 990 загиблих військових із Башкортостану — це майже 0,3% населення республіки. Регіон залишається лідером у РФ за кількістю підтверджених втрат.

Водночас Башкортостан переживає бюджетну кризу. За перше півріччя дефіцит сягнув 17,1 млрд рублів, а надходження від податку на прибуток скоротилися на 38%.

Через брак коштів місцева влада урізає витрати на вуличне освітлення, у 20 разів скорочує виплати родинам загиблих військових та продає державні активи, зокрема залишок свого пакета акцій «Башнефти».

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