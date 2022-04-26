"Путін, як завжди, вдався до цинізму": Арестович розповів про ситуацію в Маріуполі

"Путін, як завжди, вдався до цинізму": Арестович розповів про ситуацію в Маріуполі

В Маріуполі ситуація залишається дуже складною.

Навколо оборони “Азовсталі” противник продовжує завдавати ударів. Військові України тримаються.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

“Україна вдається до величезних дипломатичних зусиль. Сьогодні тему Маріуполя обговорював президент Туреччини Ердоган з президентом Путіним. Путін, як завжди, вдався до цинізму і сказав, що спротиву там нема. Він каже, що Маріуполь вже звільнили. І що найкращий вихід для наших захисників - щоб Київ надав їм команду здатися. Але наші військові, звісно, не підуть на таку ганьбу”, - наголосив Олексій Арестович.

Він також додав, що вірити росіянам с приводу того, що військові РФ будуть вправно поводитися з нами в тилу, не можна.

“За словами представників місцевої влади Маріуполя, коли росіяни вчора (25 квітня, - ред.) оголосили про гуманітарний коридор, за декілька хвилин по місцю виходу завдали удару артилерії. Ось така ціна російським доповленостям”, - підкреслив радник голови ОП.

Раніше Путін збрехав президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану про те, що Маріуполь нібито захоплений російськими військами і бойові дії там не ведуться.

Так, Ердоган у телефонній розмові з Путіним порушив питанням про ситуацію в Маріуполі, на що президент РФ сказав, що це місто "звільнене" і "бойові дії там не ведуться".

Нагадаємо, що російські війська стараються просунутися до Кривого Рогу, проте за добу зазнали великих втрат.

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