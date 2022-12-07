Путін, який від 2014 року вбиває українців, заговорив про геноцид

Путін, який хоче створити гуманітарну катастрофу в Україні заговорив про "геноцид".

Російський диктатор Путін, який від 2014 року розпочав криваву війну проти України, заговорив про "геноцид". Диктатора засмутило те, що окупований Донецьк "залишився без води".

Про це він заявив 7 грудня на своїй прес-конференції.

Російський диктатор, який почав анексовувати території України ще у 2014 році та 24 лютого почав повномасштабне вторгнення помітив "геноцид". Проте не через масові вбивства окупаційною армією українців та масштабні ракетні удари.

Путін назвав геноцидом те, що нібито "ЗСУ перешкоджають водопостачанню Донецька".

Геноцид в Україні та знищення енергетичної інфраструктури

Російські терористи на окупованих територіях України вчиняють геноцид, катуючи, вбиваючи та ґвалтуючи громадян України. У всіх населених пунктах після того, як їх звільняють ЗСУ знаходять масові поховання закатованих українців та російські катівні. Так було у Бучі, Ізюмі, Херсоні та інших населених пунктах. За даними МВС, російські окупаційні війська від початку повномасштабного вторгнення вбили 9400 цивільних українців і це тільки на підконтрольних Україні територіях.

Сенат Чехії уже визнав злочини РФ в Україні геноцидом українського народу. Також Канада офіційно визнала злочини Росії проти України геноцидом українського народу. Латвія та Естонія ухвалили такі ж рішення.

Від 10 жовтня окупанти масовано обстрілюють ракетами енергетичну інфраструктуру України. Росіяни не приховують своєї мети: вони хочуть, щоб українці взимку замерзли та капітулювали.

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