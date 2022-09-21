Путін йде на значний ризик, змінюючи стратегію війни в Україні - британська розвідка

Російське цивільне та військове керівництво за останні два тижні зіткнулося зі значним тиском.

Російське керівництво вирішило створити більше бойової сили для війни проти України. Але Путін йде на значний ризик, змінюючи стратегію.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними розвідки, російські сили в Україні продовжують відчувати нестачу особового складу. 20 вересня 2022 року Дума Росії проголосувала за внесення поправок до закону, що розширюють покарання за невиконання зобов'язань військовослужбовцями, що "призначено для обмеження кількості дезертирств та відмов".

Російське цивільне та військове керівництво за останні два тижні зіткнулося зі значним тиском. Ці нові заходи, швидше за все, були висунуті через громадську критику і знаменують собою подальший розвиток стратегії Росії.

"Путін йде на більший політичний ризик, сподіваючись створити більше бойової сили, розвінчуючи міфи про те, що Росія не перебуває ні в стані війни, ні в національній кризі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає британська розвідка, 20 вересня 2022 року "адміністрації" окупованих Росією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України оголосили про проведення "референдуму" щодо приєднання до Російської Федерації. Ці референдуми відбулися за офіційним визнанням російською Думою "ДНР" та "ЛНР" 21 лютого 2022 року.

"Ця терміновість, ймовірно, викликана побоюваннями неминучого наступу України та очікуванням більшої безпеки після формального приєднання до Росії", - йдеться у щоденному звіті.

Нагадаємо, в ISW пояснили, навіщо Путіну анексія окупованих після 24 лютого територій.

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