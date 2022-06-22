Їде "дотискати" Лукашенка вступити у війну: військовий експерт назвав мету поїздки Путіна до Білорусі

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що метою поїздки російського диктатора Володимира Путіна до Білорусі є "дотиснути" самопроголошеного президента Олександра Лукашенка вступити у війну.

За його словами, загроза наступу білоруських військ є реальною. Він наголосив, що Україні варто уважно спостерігати за подальшими діями фейкового президента РБ.

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав під час марафону на телеканалі "Freeдом".

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"Тут є реальна загроза, її не можна не брати до уваги. Розуміючи загальну парадигму, за якою діє Лукашенко, видно неозброєним оком, що він діє за принципом: "Я готуюся до війни, але ще трішки, я ще не готовий, але я готуюсь", з одного боку. З іншого боку, як це нам не було приємно спостерігати, він все одно проводить заходи із підготовки своєї армії до війни. Підготовки, до її розгортання. Тому нам тут просто потрібно уважно стежити за його подальшими діями. Що він буде робити з резервістами, їх відправлять додому після навчання, чи їх відправялть на полігон проходити бойове налагодження і готуватися до застосування призначеного", - вважає військовий експерт.

Жданов припустив, що на зустрічі Путін буде намагатися "дотиснути" Лукашенка, щоб той все-таки віддав наказ про напад на Україну.

"Наскільки я розумію, за моєю останньою інформацією, начеб то, як "на килим" викликає, нібито зустріч перенесення в Санкт-Петербург. В будь-якому разі там буде вирішуватися питання, Путін буде намагатися дотиснути, щоб той все-таки вступив у війну, віддав наказ про напад. І ще низка економічних питань через те, що Білорусь відмовилася сплачувати РФ за енергоресурси в рублях", - сказав він.

Нагадаємо, білоруські військові риють окопи поблизу кордонів з Україною й деякими країнами Євросоюза, а також облаштовують фортифікаційні споруди.

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