ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2042
Час на прочитання
2 хв

Путін, ймовірно, хоче закінчити війну цього року: іноземний експерт назвав докази

Військовий аналітик з Австралії вважає, що попри бравадні заяви, Путін має намір закінчити війну вже цього року.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коли Путін хоче закінчити війну

Коли Путін хоче закінчити війну / © ТСН

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, хоче закінчити війну проти України у цьому році, бо боїться економічного колапсу.

Таку думку висловив відставний генерал австралійської армії, військовий аналітик Мік Райан.

За його словами, у Кремлі, ймовірно, вирішили, що 2025 рік має стати роком рішення щодо їхньої війни проти України. Як причину, експерт називає проблеми, пов’язані з напруженим національним бюджетом РФ, зниженням якості російських наземних військ, зростаючою залежністю від Північної Кореї та Китаю та тиском з боку президента Трампа щодо припинення війни.

У комплексі ці фактори змушують російського диктатор активізувати операції на землі та в повітрі проти України.

«Хоча він може публічно обговорювати можливість вести цю війну в далекому майбутньому, реальність далека від цього», — вважає Мік Райан.

Лише одним із свідчень цього експерт називає заяву Путіна наприкінці червня про скорочення військових витрат Росії з 2026 року.

На думку австралійського генерала, Путін сподівається, що значні зусилля цього року поставлять його у вигідну позицію для переговорів. Проте все не так просто.

«У червні Росія отримала 550-600 квадратних кілометрів української території, що є збільшенням порівняно з попередніми місяцями. Але ці здобутки не є вирішальними в загальній схемі війни. Росіяни не отримують достатньо території, щоб прогнозувати якесь реальне відчуття загального успіху», — пише аналітик.

Водночас, він зазначає, що Путін все ще вірить, що може вести цю війну.

«Доки його не розвіють у цій ідеї, росіяни продовжуватимуть свій нинішній „великий наступ“, — додав Мік Райан.

Раніше в МВФ дали тривожний прогноз, коли закінчиться війна в Україні.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
2042
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie