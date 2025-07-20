Путін, ймовірно, хоче закінчити війну цього року: іноземний експерт назвав докази

Коли Путін хоче закінчити війну / © ТСН

Реклама

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, хоче закінчити війну проти України у цьому році, бо боїться економічного колапсу.

Таку думку висловив відставний генерал австралійської армії, військовий аналітик Мік Райан.

За його словами, у Кремлі, ймовірно, вирішили, що 2025 рік має стати роком рішення щодо їхньої війни проти України. Як причину, експерт називає проблеми, пов’язані з напруженим національним бюджетом РФ, зниженням якості російських наземних військ, зростаючою залежністю від Північної Кореї та Китаю та тиском з боку президента Трампа щодо припинення війни.

Реклама

У комплексі ці фактори змушують російського диктатор активізувати операції на землі та в повітрі проти України.

«Хоча він може публічно обговорювати можливість вести цю війну в далекому майбутньому, реальність далека від цього», — вважає Мік Райан.

Лише одним із свідчень цього експерт називає заяву Путіна наприкінці червня про скорочення військових витрат Росії з 2026 року.

На думку австралійського генерала, Путін сподівається, що значні зусилля цього року поставлять його у вигідну позицію для переговорів. Проте все не так просто.

Реклама

«У червні Росія отримала 550-600 квадратних кілометрів української території, що є збільшенням порівняно з попередніми місяцями. Але ці здобутки не є вирішальними в загальній схемі війни. Росіяни не отримують достатньо території, щоб прогнозувати якесь реальне відчуття загального успіху», — пише аналітик.

Водночас, він зазначає, що Путін все ще вірить, що може вести цю війну.

«Доки його не розвіють у цій ідеї, росіяни продовжуватимуть свій нинішній „великий наступ“, — додав Мік Райан.

Раніше в МВФ дали тривожний прогноз, коли закінчиться війна в Україні.

Реклама