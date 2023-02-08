"Путін з "Вагнером" зганьбився на весь світ": нацгвардієць про бої під Бахмутом

ПВК "Вагнер" зазнала непоправних втрат і вже не може відновити штатну чисельність.

Президент Росії Володимир Путін зганьбився, коли приватна військова компанія "Вагнер" не змогла виконати його наказ захопити місто Бахмут Донецької області.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua заявив заступник командира батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії Володимир Назаренко, який воює на Бахмутському напрямку.

"Ми можемо констатувати, що бункерний дід, шизофреник-недодиктатор зганьбився на весь світ тим, що поставив собі дедлайн взяти місто до Нового року. Поставив цю задачу приватній компанії свого шеф-кухаря, приватній компанії зеків, найманців і вбивць, але не впорався з цією задачею", - наголосив він.

За словами нацгвардійця, ПВК "Вагнер" зазнала втрат більше 80%, "і це непоправні втрати, тобто вони не можуть відновити штатну чисельність".

"Вже немає зеків, які обирають за п'ять днів замерзнути, згнити в окопах під Бахмутом, в окопах Донбасу, ніж 5-7 років посидіти у відносно теплій в'язниці. Всім зрозуміло, що залишки "Вагнера" використовують як штрафбати, ніякої обіцяної амністії немає, нікому не потрібні на волі ці злочинці. Ніхто їм не збирається виплачувати обіцяні кошти - їх просто утилізовують. Залишки цієї банди кидають як штрафбати на українську артилерію, на амбразури, на кулемети у спробах штурмувати. Але їх настільки критично мало лишилося, що це не становить критичної загрози", - заявив Назаренко.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін віддав своїй армії наказ повністю захопити Донецьку та Луганську області.

Президент України Володимир Зеленський особливо наголошує на тому, що російські окупанти намагаються оточити місто Бахмут.

Як розповів лейтенант Нацгвардії Володимир Назаренко, наразі Сили оборони України мають змогу забезпечувати війська у Бахмуті всім необхідним, евакуювати поранених та завозити гуманітарну допомогу. За його словами, на південних і північних околицях Бахмута точаться бої, але окупантам не дають зайти в місто.

Читайте також: