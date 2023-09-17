"Путін з його війною – це ракова пухлина": Данілов виключив переговори з диктатором

Україна буде вирішувати питання переговорів самостійно, але зрозуміло, що жодних переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним не може бути.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, пише "Українська правда".

"Кремль, у свою чергу, посилає фальшиві сигнали про власне "миролюбство" і готовність до завершення війни, що так само уповільнює ухвалення рішення Заходом про надання Україні нових типів озброєння та військової техніки або збільшення поставок номенклатури, що існує. Втім, ще раз хочу наголосити: Путін з його війною – це ракова пухлина. Якщо її не видалити повністю й остаточно, тільки питання часу, коли почнеться рецидив у ще гіршій формі з розповзанням метастаз по всьому тілу. Будь-яке зупинення війни без поразки Росії буде розцінене авторитарними режимами як путінська перемога, і це буде сигнал до початку конфліктів та воєн за території різного роду і статусу – спочатку регіонального, а далі глобального масштабу", - сказав він.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов теж висловився про переговори з РФ. Він зазначив, що у цьому немає сенсу, оскільки Росія - це країна-вбивця.

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