Путін за два роки не досяг жодної зі своїх цілей: на росTV визнали, що "спецоперація" провалилась (відео)

На російському пропагандистському ток-шоу "Місце зустрічі" стався конфуз. Один із гостей передачі раптово визнав, що війна проти України не вдалася. Правду про путінську "СВО" вирішив висловити один із постійних гостей пропагандистських ток-шоу, колишній заступник очільника МЗС Росії Андрій Федоров. Він наголосив, що за два роки війни РФ не вдалося зробити нічого із запланованого.

Про це написав український журналіст Денис Казанський і оприлюднив відповідне відео.

"На російському ТВ знову визнали, що "спецоперація" провалилася і очільник країни-агресорки Путін за два роки не досяг жодної зі своїх цілей. Ведучі намагалися заткнути надмірно балакучого експерта, але не змогли", – написав журналіст під відео.

"Росія за ці два роки не змогла реалізувати жодну з цілей, заявлених 24 лютого 2022 року. Жодну! Візьміть текст виступу Володимира Путіна і ви побачите… Маріуполь (окупація – ред.) – це не мета. Цілі були інші зовсім… Саме тому війна продовжуватиметься ще дуже довго", – сказав Федоров.

Слова Федорова викликали паніку у ведучих, які почали перебивати "експерта". Коли переконати чоловіка не вдалося, вони почали затикати йому рота.

"Та що Ви кажете? (...) Але там (у промові Путіна – ред.) не було вказано, що до дати такої (досягнуто цілей – ред.). Раз ви розумієте, навіщо ви це кажете? Там не було вказано ніяких дат! "Спеціальна військова операція" триває", - казали перелякані ведучі російського пропагандистського ток-шоу.

"Війна проти України не вдалася": на росТВ прорвалася правда про "СВО" Путіна

Нагадаємо, РФ готує на весну кульмінацію спецоперації "Майдан-3": ГУР попереджає про спроби дестабілізації України.

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