Путін забирає з Херсона залишки своїх боєздатних військ: ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ розповів про ситуацію на півдні

Путін забирає з Херсона хоч якісь боєздатні частини, аби кинути туди купу новобранців, адже провал окупантів на півдні стане для російського диктатора кінцем його політичного існування.

Окупанти на півдні намагаються укріпити свою оборону. Путін відводить з Херсонщини підготовлені війська, аби кинути туди якомога більше свіжих "мобіків", яких ЗСУ знищують кожен день.

Про це 22 жовтня розповів Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко в ефірі телемарафону.

За його словами, Генштаб ЗСУ "говорить те, що можна і це вірно", адже це свідчить про високий професіоналізм українських військових. Сьогодні ситуація на фронті ускладнилася російськими новобранцями, але ЗСУ вже розбираються з цим.

"Зараз ситуація ускладнилась цими мобілізованими, а це сотні тисяч людей, яким дають якесь там озброєння, якусь підготовку, а потім кидають на фронт. І це підсилює можливості ПВК на Донецькому напрямку, це зупиняє наш наступ Кремінна-Сватово. І це [впливає] на Херсонський напрямок", - каже експерт.

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Романенко зазначає, що росіяни відводять війська з правого берега Дніпра, проте забирають звідти саме більш підготовлених окупантів, аби замінити їх свіжомобілізованими новобранцями

"Тому що Путін розуміє — якщо додати Харківські перемоги + Херсон, то його ситуація ускладниться і буде проблемною. Він бориться за своє політичне існування і не тільки", - пояснює ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ.

У Херсонській контрнаступальній операції ЗСУ вже взяли перші рубежі. Далі оборона окупантів посилилася.

"Вони активно готували і звозили бетонні перекриття і так далі... Є друга, третя лінії оборони. Там спецефічна земля, і тому ці бетонні рови - це протитанкові рови. Вони все це будуть використовувати", - каже генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

Попри це українські захисники продовжують знижувати потенціал Херсонського угрупування росіян, при цьому "ми бережемо свого солдата". За словами Романенка, Україна досі має менше ударної авіації та артилерії. Однак щодня ЗСУ руйнують російську систему управління, знищують склади і завдають ударів по ворогу.

Нагадаємо, віцемаршал авіації військ Британії у відставці Шон Белл заявив, що петля на російських військах навколо Херсона затягується. Тепер перед окупантами стоїть складний вибір — залишитися і потрапити в оточення або втікати.

Окупанти тікають з Херсонщини

Російський гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо 18 жовтня оголосив про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Окупанти вигадали, що такий "теракт" планують ЗСУ.

Вже наступного дня, 19 жовтня, колаборант Сальдо повідомив, що в'їзд для цивільних до Херсонської області закривається на сім днів.

Новоспечений командувач війною РФ проти України генерал Сергій Суровікін визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою", та попередив про можливість ухвалення "непростих рішень".

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що окупанти можуть піти з правого берега Дніпра, але вцілілі там війська можуть бути кинуті в новий наступ на Київ або перекинуті на Донецький напрямок.

Тим часом в Офісі президента повідомили, що станом на 21 жовтня ЗСУ вдалося звільнити від ворога 88 населених пунктів Херсонської області. У порівнянні з 4 жовтня було деокуповано 50 сіл і селищ.

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