Путін задіяв нові сили, щоб повернути Курську область під контроль РФ до інавгурації Трампа – The Telegraph

Українські аналітики вважають, що Кремль може також прагнути використати свій найбільший контрнаступ на Курщині для того, щоб набрати обертів і просунутися далі – в Сумську область.

Російський диктатор Володимир Путін поспішає повернути під контроль Росії територію Курської області до інавгурації нового президента США Дональда Трампа, яка має відбутися 20 січня 2025 року. Задля цього командування ворога розгорнуло на Курщині 50 тисяч військових – російських і північнокорейських.

Про це пише The Telegraph.

"Союзники по НАТО вважають, що Путін сподівається повернути території, захоплені Україною, до інавгурації Трампа 20 січня", – йдеться у матеріалі.

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За оцінками британської військової розвідки, з якою ознайомилося The Telegraph, Москва, ймовірно, збільшить кількість атак дронів-камікадзе на українські позиції найближчими днями. Ворог може використовувати нові місця запуску безпілотників поблизу кордону.

Близько 12 тисяч північнокорейських солдатів, яким Кім Чен Ин відправив на підтримку військових зусиль Москви, ймовірно, також будуть задіяні у бойових діях в Курській області, відповідно до пакту про взаємну військову допомогу між Росією та Північною Кореєю, укладеного цього року.

Українські аналітики вважають, що Кремль може також прагнути використати свій найбільший контрнаступ на Курщині для того, щоб набрати обертів і просунутися далі – в Сумську область.

The Telegraph зазначає, що Росія вже повернула собі приблизно половину території, захопленої Україною від серпні. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський казав, що українські позиції атакують "десятки тисяч ворожих солдатів з найкращих російських ударних підрозділів".

"Західні дипломати занепокоєні тим, що Путін спробує швидко захопити територію до інавгурації Трампа, щоб надати Росії більше переговорних можливостей у будь-яких мирних перемовинах", – резюмує The Telegraph.

Нагадаємо, російські війська просунулися в Курській області та на Куп'янському напрямку 10-11 листопада. Попри наступальні дії ворога, підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано.

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