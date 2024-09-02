Путін заговорив про мирні переговори і розборки з "українськими бандитами" на Курщині

Путін сказав, що влада України нібито не зацікавлена у припиненні бойових дій, тому що "не хоче проводити президентські вибори".
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною про мир.
Про це повідомляють росЗМІ.
"Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів, але треба розібратися з бандитами, які проникли на територію країни", – зазначив президент країни-окупантки РФ.
За словами Путіна, Росія "розбереться з українськими бандитами в Курській області", які "прагнули дестабілізувати обстановку в прикордонні".
Також диктатор сказав, що влада України нібито не зацікавлена у припиненні бойових дій, тому що "не хоче проводити президентські вибори".
Нагадаємо, наступ ЗСУ на Курщині підірвав рейтинги Путіна.
Читайте також: