Путін заговорив про переговори з Україною та заявив про "добру волю"

Путін побідкався, що українська влада не хоче говорити з диктатором.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова почекати на мирні переговори з Україною та назвав це "доброю волею".

Про це диктатор сказав 31 жовтня у Сочі, пишуть російські пропагандисти.

Диктатор Путін побідкався, бо мовляв Росія про щось домовилась з українською делегацією, а потім "результати цих перемовин викинули в кошик". Він також поскаржився, що з ним ніхто не хоче домовлятись.

"Ось ми з ними в Стамбулі домовилися, вони взяли потім все викинули в кошик. А зараз взагалі самі собі заборонили з нами про щось говорити. Ну, як ми можемо зараз обговорювати можливі домовленості, якщо з того боку немає навіть бажання з нами розмовляти. Ну, ми почекаємо. Можливо, дозріють якісь необхідні умови, а наша добра воля відома. Вона жодним змінам і сумнівам не підлягає", - сказав Путін.

Переговори України та Росії

24 лютого Росія почала повномасштабний наступ на територію України, вбиваючи українців, руйнуючи критичну інфраструктуру, житлові будинки та стираючи цілі міста з лиця Землі.

Одразу після цього окупанти почали висувати свої ультиматуми та заявили, що готові до переговорів у Білорусі, звідки почався наступ на Київ та і досі літають російські ракети. Згодом відбулись перемовини у Стамбулі. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначає, що Росія не веде реальних перемовин, а лише погрожує ультиматумами.

Після фейкового голосування на захоплених частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які засудила Генасамблея ООН, президент Зеленський повідомив, що він більше не планує ніяких переговорів з Путіним.

Останнім часом агресор вкотре захотів переговорів. Але домовлятись окупанти хочуть не з Україною, а з Заходом. Так, глава МЗС країни-окупанта Лавров заявив, що Путін усе ще готовий до переговорів із Заходом щодо України.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив безглуздість потенційних переговорів з Росією про війну. Жданов зазначив, що Путін понад усе намагається довести свою суб'єктність і посадити Байдена за стіл переговорів - перш за все, щоб показати власну значущість.

Радник ОП Михайло Подоляк наголосив, що РФ вже не поверне час до січня 2022 року, коли Байден зустрічався з Путіним. Натомість, росіян чекає трибунал за геноцид українців і воєнні злочини.

Читайте також: