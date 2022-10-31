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Путін заговорив про переговори з Україною та заявив про "добру волю"

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Путін заговорив про переговори з Україною та заявив про "добру волю"

Фото: Пресслужба Кремля

Путін побідкався, що українська влада не хоче говорити з диктатором.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова почекати на мирні переговори з Україною та назвав це "доброю волею". 

Про це диктатор сказав 31 жовтня у Сочі, пишуть російські пропагандисти. 

Диктатор Путін побідкався, бо мовляв Росія про щось домовилась з українською делегацією, а потім "результати цих перемовин викинули в кошик". Він також поскаржився, що з ним ніхто не хоче домовлятись. 

"Ось ми з ними в Стамбулі домовилися, вони взяли потім все викинули в кошик. А зараз взагалі самі собі заборонили з нами про щось говорити. Ну, як ми можемо зараз обговорювати можливі домовленості, якщо з того боку немає навіть бажання з нами розмовляти. Ну, ми почекаємо. Можливо, дозріють якісь необхідні умови, а наша добра воля відома. Вона жодним змінам і сумнівам не підлягає", - сказав Путін. 

Переговори України та Росії 

24 лютого Росія почала повномасштабний наступ на територію України, вбиваючи українців, руйнуючи критичну інфраструктуру, житлові будинки та стираючи цілі міста з лиця Землі. 

Одразу після цього окупанти почали висувати свої ультиматуми та заявили, що готові до переговорів у Білорусі, звідки почався наступ на Київ та і досі літають російські ракети. Згодом відбулись перемовини у Стамбулі. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначає, що Росія не веде реальних перемовин, а лише погрожує ультиматумами. 

Після фейкового голосування на захоплених частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які засудила Генасамблея ООН, президент Зеленський повідомив, що він більше не планує ніяких переговорів з Путіним. 

Останнім часом агресор вкотре захотів переговорів. Але домовлятись окупанти хочуть не з Україною, а з Заходом. Так, глава МЗС країни-окупанта Лавров заявив, що Путін усе ще готовий до переговорів із Заходом щодо України. 

Військовий експерт Олег Жданов пояснив безглуздість потенційних переговорів з Росією про війну. Жданов зазначив, що Путін понад усе намагається довести свою суб'єктність і посадити Байдена за стіл переговорів - перш за все, щоб показати власну значущість.

Радник ОП Михайло Подоляк наголосив, що РФ вже не поверне час до січня 2022 року, коли Байден зустрічався з Путіним. Натомість, росіян чекає трибунал за геноцид українців і воєнні злочини.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
3815
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