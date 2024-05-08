Путін загрожує світові новою катастрофою: як зупинити безкарне використання Росією хімічної зброї

За останні два роки Україна повідомила про майже 1900 випадків застосування хімічної зброї, але ці твердження не підтвердили треті сторони. Державний департамент США 1 травня підтвердив факт використання Росією заборонених хімічних речовин у війні з Україною та оголосив про нові санкції проти кількох російських суб'єктів, які беруть участь у реалізації програм зі створення хімічної та біологічної зброї.

Про це заявила Емма Нікс, помічниця директора Європейського центру Атлантичної ради.

В офіційній заяві США звинуватили Росію у використанні "хімічної речовини хлорпікрін проти українських сил всупереч Конвенції про хімічну зброю".

"Історично хімічна зброя використовувалася для виходу з тупикової ситуації, послаблюючи передові війська противника і відкриваючи можливість для просування вперед. Використання Росією хімічної зброї може свідчити про те, що стратеги вважають вторгнення в Україну тупиковою ситуацією або запекло намагаються її уникнути. Оскільки побоювання тупикової ситуації зберігаються в Україні, в Росії та на Заході, неважко передбачити сценарій, за якого Росія може ширше використовувати хімічну зброю для досягнення прориву", – вважає аналітик.

Хлорпікрин – це нелетальна хімічна зброя, яка призначена для боротьби з вуличними заворушеннями та заборонена до використання в умовах війни. Про це прямо йдеться у міжнародній Конвенції про хімічну зброю, яку Росія підписала з моменту її ухвалення.

На думку Емми Нікс, Путін не має жодних сумнівів у використанні забороненої зброї. У такій ситуації використання саме нелетального хлорпікрину виглядає як "промацування ґрунту, щоб оцінити реакцію міжнародного співтовариства та визначити, як далеко він може зайти".

Експертка наголосила, що саме тому жорстка реакція міжнародної спільноти життєво важлива і має дати зрозуміти кремлівському диктатору, що широке застосування хімічної зброї є абсолютно неприпустимим.

Санкції, введені США щодо семи російських урядових програм і компаній, пов'язаних із розробкою та виробництвом хімічної та біологічної зброї, є спробою утримати Москву від ведення хімічної війни. Однак цього навряд чи буде достатньо.

"Нездатність обмежити використання хімічної зброї в Україні може мати потенційно катастрофічні наслідки як для українців, так і для міжнародної безпеки в цілому. Тому Сполучені Штати та їхні партнери не можуть дозволити собі чекати та дивитися, чи ефективні нинішні санкції", – попередила Емма Нікс.

Аналітикиня нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент США Джо Байден вже обіцяв, що Росія заплатить сувору ціну, якщо застосує хімічну зброю.

"Чи є санкції самі собою серйозною відповіддю? Якщо такі заходи не переконали Путіна в тому, що він не може використовувати хімічну зброю, чи можемо ми очікувати, що вони спрацюють, коли він виявиться затиснутим в кут?", — заявила Емма Нікс.

Вона також нагадала ситуацію, коли режим Башара Асада застосував хімічну зброю у Сирії 2013 року. Тоді, щоб змусити диктатора відмовитися від подібних кроків та знищити його запаси заборонених речовин, Сполучені Штати, Великобританія та Франція завдали ударів по об'єктах хімічної зброї у Сирії. Але цей варіант західні лідери, здається, навіть не розглядають щодо Росії.

Емма Нікс вважає, що найкращим варіантом, доступним Сполученим Штатам та їхнім союзникам, може бути знищення російських заводів з виробництва хімічної зброї руками українців. А для цього партнери України мають забезпечити надання необхідної військової допомоги.

"Надання Україні зброї дальньої дії та розвідувальної підтримки для завдання ударів по об'єктах хімічної зброї може позбавити Росію хімічного потенціалу", — заявила аналітик.

Вона додала, що застосування Росією хімічної зброї становить загрозу не лише Україні, а й усьому світу, тому ширша підтримка України є необхідним кроком.

Нагадаємо, за останній місяць зафіксовано 444 випадки застосування ворогом боєприпасів із вмістом небезпечних хімічних речовин.

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