Путін захоче прикрити поразку в Україні: експерт оцінив загрози для Молдови

Не виключено, що Путін захоче відволікти увагу свого населення від поразки в Україні новою агресією.

Російська загроза є реальною для Молдови, а стан молдовської армії бажає кращого.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович, інформує FREEДОМ.

Експерт прокоментував інформацію керівника Служби інформації та безпеки Молдови Олександра Мустяце про те, що Росія може вторгнутися до Молдови взимку або навесні 2023 року.

Він заспокоїв сусідню країну, що загроза для Молдови стала меншою, коли зникла ймовірність прориву окупантів до Придністров'я через Одесу і захоплення всього українського Півдня.

"Мені здається, що ця заява звучала в контексті можливого прориву російської армії до Придністров’я. Тобто, грубо кажучи, створення сухопутного коридору в повному варіанті на Придністров’я, і закінчуючи Донецькою областю. На мій погляд, це малоймовірно, практично неймовірно. Я навіть не знаю, що може трапитися для того, щоб росіяни прорвалися українським суходолом", — сказав він

Наразі експерт називає можливість нападу російської армії на Молдову є досить гіпотетичною, проте попереджає: план агресії РФ проти інших держав досі "у Путіна на столі". Перш за все – через поразку в Україні.

"Я б не хотів ображати молдавську армію, але російська загроза для них дуже реальна. Серйозні дуже проблеми можуть у них виникнути насправді. І дійсно, питання існування Молдови в нинішньому вигляді може стати досить гостро для уряду Молдови", – вважає Попович.

Аналітик не виключає, що російський диктатор захоче відволікти увагу свого населення від поразки в Україні новою агресією.

"...Зараз є думка, що свої невдачі на українському фронті він спробує перекрити іншими військовими операціями. На столі лежить у нього Молдова, на столі лежить у нього варіант із Грузією, між іншим, і на столі у нього лежить варіант Північного Казахстану для того, щоб вторгнутися в ці місцевості. Тобто варіант, за якого невдалий перебіг війни в Україні він захоче прикрити чимось більш переможним, він досить логічний", — підсумував Попович.

Раніше колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун заявив, що в заяві керівника Служби інформації та безпеки Молдови не йшлося про захоплення Росією цієї країни і закликав "бути реалістами".

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