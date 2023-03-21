Путін заістерив через снаряди зі збідненим ураном та пригрозив "війною до останнього українця"

Путін, який перебуває у розшуку МКС, знову взявся погрожувати Україні.

Російський диктатор Володимир Путін влаштував істерику через плани Великої Британії передати Україні снаряди зі збідненим ураном. Він вкотре пригрозив нашій державі "війною до останнього українця".

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Диктатору Путіну не сподобалось, що Велика Британія передає нашій державі снаряди зі збідненим ураном, щоб протистояти російській окупаційній армії. Попри те, що сучасна зброя ліквідовуватиме російських терористів, Путін вкотре заявив, що "Захід веде війну до останнього українця".

Розшукуваний Міжнародним кримінальним судом у Гаазі Путін додав, що "Росія реагуватиме на таке постачання зброї".

Не сподобалось постачання боєприпасів зі збідненим ураном також і міністру оборони РФ Сергію Шойгу. Той навіть заговорив про "ще один крок до ядерного протистояння".

Нагадаємо, Велика Британія анонсувала постачання до України бронебійних снарядів з оболонками зі збідненого урану.

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