Президент Росії Володимир Путін закликав Україну "негайно припинити вогонь" та сісти за стіл переговорів.

Про це він сказав під час свого звернення до росіян 30 вересня.

"Ми закликаємо київський режим негайно припинити вогонь, усі бойові дії, ту війну, яку він розв'язав ще 2014 року, та повернутися за стіл переговорів. Ми готові до цього. Про це неодноразово було сказано. Але вибір народу в Донецьку, Луганську, Запоріжжі, Херсоні не обговорюватимемо. Він зроблений. Росія його не зрадить", - сказав диктатор Путін.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня здійснив спробу анексії українських територій. У своєму виступі він заявив, що результати псефдореферендумів "відомі". Він заявив, що Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська області "входять до складу РФ".

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