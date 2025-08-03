Путін залякує "Орешніком" не тільки Україну: на кого розраховані ці погрози

Путін погрожує Орешніком / © ТСН

Реклама

Залякування росіянами світу, в тому числі ядерною зброєю, змушує президента США Дональда Трампа на це реагувати, бо це непокоїть громадян його країни.

Про це сказав ветеран російсько-української війни, майор запасу Нацгвардії Олексій Гетьман в ефірі «Радіо NV».

«У всіх розмовах росіян блефу на 99%, але вони починають лякати й громадян США, демонструючи, що вони не „в доміку“, тому Трампу доводиться зараз займати позицію, що більше треба допомагати Україні, щоб знекровити Росію та посилити власну безпеку», — наголосив він, коментуючи заяву Трампа, який у відповідь на погрози експрезидента США Дмитра Медведєва щодо можливості застосування ядерної зброї, сказав про переміщення двох підводних човнів ближче до кордонів РФ.

Реклама

Експерт зазначає, що одним із блефів росіян є ймовірна російська балістична ракета «Орешнік». Він вважає ці заяви порожніми, бо росіяни так намагаються знайти виправдання, чому вони не перемогли Україну.

«Якби не допомога Китаю, то Росія б давно накрилася й всі їх можливості на лінії фронту. Про це не каже тільки ледачий і тільки дурний цього не бачить. Росіяни на сьогодні дуже залежні від Північної Кореї, від Китаю. Розмови про те, що в них є суперзброя — це продовження тиску. Хоча на нас тиснути це смішно», — наголосив ветеран.

Гетьман скептично сприймає заяву президента США Дональда Трампа щодо переміщення двох підводних човнів ближче до кордонів РФ.

«Переміщення двох підводних човнів ближче до Росії? Може до Камчатки? Це вершина піраміди США, бо на Трампа дуже впливають сенатори, конгресмени, громадяни США. Він не може робити все, що йому заманеться, бо навіть Путіну доводиться звертати увагу на людей, котрі можуть психонути і вийти на вулиці», — зазначає ветеран.

Реклама

Що передувало

Зазначимо, 1 серпня кремлівський диктатор Путін заявив, що балістична ракета «Орешнік» нібито надійшла до російських окупаційних військ. «Орешнік» вступив до військ», — заявив той.

Путін очікує, що питання постачання «Орешніка» до Білорусі «закриється до кінця року». «Зараз обирається місце розміщення», — зазначив він.

У відповідь на висловлювання Путіна, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко з іронією нагадав про невдалий пуск «Орешніка», коли той не полетів. «Про „Орешнік“ особливо смішно. Путін чомусь не каже, що другий пуск був невдалим і „Орешнік“ не полетів. А тут ціле серійне виробництво», — написав Ковалено у Telegram.

Як повідомлялося, наразі відомий один випадок удару ракетою «Орешнік» Україною в листопаді минулого року. Нових запусків цієї зброї зафіксовано не було. Крім того, кажуть у розвідці, поки що не виявлено ознак того, що Росія продовжує випробування чи тренування з використанням цього озброєння.

Реклама

Нагадаємо, у листопаді 2024 року російські війська вперше застосували «Орешнік» під час атаки на Дніпро. Російський «фюрер» Володимир Путін тоді назвав удар по українському місту «успішним випробуванням». Нібито метою ракетного удару був завод «Південмаш» у Дніпрі.