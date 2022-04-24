"Путін залишиться без армії": військовий експерт розповів, що остаточно виснажить військових РФ

Зараз на Донбасі триває головна битва в війні Росії проти України.

Російські окупанти хочуть оточити ці території. Проте це остаточно виснажить армію РФ.

Про це в коментарі виданню BBC Україна розповів директор військових програм центру Разумкова Микола Сунгуровський.

За його словами, два місяці бойових дій в Україні виявили три головні хиби Росії, на яке опиралося керівництво РФ та які стали фейковими.

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"Перша – це уявлення про "сильну Росію". Це фейк не лише у військовому сенсі. Йдеться й про економіку", – наголосив Микола Сунгуровський.

Крім того, не спрацював у Росії і план роз’єднання Заходу з Україною. Ці помилки вкупі з іншими призвели РФ до провалу бліцкригу та понизили шанси на успіх у другій фазі війни. На його думку, битва за Донбас повністю виснажить російську армію.

"Моє відчуття таке, що Путін залишиться без армії. Він ще має можливість провести ширшу мобілізацію, але військової техніки у нього вже не залишилось. Максимум, що є, це стара радянська або ще навіть часів Другої світової війни", - підкреслив Микола Сунгуровський.

Нагадаємо, що наступною ціллю Путіна може стати Молдова, яка саботувала підтримку санкцій проти Росії та оголосила про нейтралітет.

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