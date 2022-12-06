Путін залишив Росію без ППО: експерти про атаку на військові аеродроми окупантів

Удари безпілотників по російських військових аеродромах біля Рязані (Дягілєво), в Саратовській області (Енгельс) та в Курську показали вразливість російських стратегічних об'єктів. Поки Кремль використовує комплекси С-300 для обстрілів наземних цілей в Україні, дрони здатні долати систему ППО та проникати на сотні кілометрів углиб території РФ.

Експерти на Youtube-каналі ТСН розкрили подробиці вибухів на авіабазах. Вони зазначають, що для атаки були використані радянські безпілотники 70-х років. Атака стала серйозним сигналом як для РФ, так і для Заходу.

Арестович: удар припав по літаках, готових до вильоту

Внаслідок атаки безпілотників було знищено один бомбардувальник у Дягілєво і три в Енгельсі.

Про це розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним.

"Можу сказати щодо Енгельсу. 3 літаки, два знищені "в нуль", третій настільки суттєво пошкоджений, що навряд чи буде відновлений", — сказав він.

Арестович, аналізуючи фото одного з пошкоджених літаків, зазначив, що "там під крилом висить симпатична ракетка типу Х-22".

"Тобто удар припав по черговій зміні, готовій до вильоту. Не можу сказати точно, але цілком можливо, що саме тому 70 ракет було замість 100 звичайних у залпі — тому що трійка літаків злетіти не змогла", — припустив він.

За інформацією радника ОПУ, президент Росії Володимир Путін поспілкувався з командувачем "спецоперації" Сергієм Суровікіним на підвищених тонах:

"Смикали ППО та керівництво армії, включно з "батьком нашим" Суровікіним. Він же відповідає за авіацію, він авіаційний маршал. Політики на високих тонах, включно з особисто ВВХ, репетували — як ви допустили і чому, за їхньою версією, здоровий безпілотник може дозволити собі безкарно літати".

Як пояснив Арестович, безпілотник зміг подолати ППО "з дуже простої причини":

"Більшість комплексів С-300 і С-400 на кордоні з Україною працюють не по повітряних цілях, працюють, щоб бити по мирних кварталах Харкова, Нікополя, Запоріжжя, Херсона. А частина на фронт заточена, намагаються ППО забезпечити від нашої авіації. Найбільші стратегічні об'єкти типу авіабаз зі стратегічними бомбардувальниками, яких Росія не виробляє, і мабуть, ніколи вже не буде, це невідновлюваний запас, опиняються беззахисними".

Чим було завдано удару по авіабазах

Військовий експерт Михайло Притула в ефірі телеканалу "Freeдом" розповів, що ЗСУ могли використовувати для ударів по російських аеродромах зі стратегічними бомбардувальниками безпілотники Ту-141 радянських часів.

"У нас були ці безпілотники, залишалися в Україні понад 100 штук Ту-141 виробництва Харкова. Це розвідувальний безпілотник, який призначений для подолання на надзвуку лінії фронту. Далі він летить із крейсерською швидкістю понад 1000 км і повертається назад. Ці безпілотники у нас були і є, і нікуди не поділися. Все зроблено в Україні — двигуни "Мотор Січ", сам безпілотник зроблено у Харкові", — зазначив експерт.

За його словами, ці безпілотники випускалися на території України ще в 70-ті роки.

"Є планер Ту-141, є двигун Ту-141. Звичайно, туди можна вставити сучасну авіоніку, він полетить куди треба і виконуватиме завдання", — пояснив Притула.

Як пояснив військовий експерт, ЗСУ могли використовувати Ту-141 — для цього потрібно було поставити більш сучасні засоби навігації, які б дозволяли тримати зв'язок із цим безпілотником на всьому маршруті, щоб було завдано точнішого удару.

"Безпілотник Ту-141 і Ту-143 — це порівняно невеликі моноплани, один довжиною 6 м, інший 13 м. Вони летять на великі відстані, там турбореактивний двигун стоїть. Там стояла апаратура, яка дозволяла записувати на фото та відеоплівку розташування військ. У сучасній війні плівку ніхто використовувати не буде. Мабуть, це все потрібно було викинути, поставити туди іншу апаратуру, боєкомплект як мінімум", — розповів він.

На запитання, як українські дрони могли подолати російську ППО, Притула відповів:

"Путін усі ППО стягнув в Україну для того, щоб ракетами С-300 стріляти по мирних громадянах. Він цю ППО послабив і вважав, що туди ніхто не полетить. Напевно, щось полетіло".

Який сигнал отримали Захід і Росія

Виконавчий директор Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський в інтерв'ю ТСН зазначив, що ця атака на російські військові аеродроми була не першою, проте вона стала знаковою подією.

"Це ланки одного ланцюга, який почався ще 9 серпня під Саками на російському військовому аеродромі в окупованому Криму, коли було завдано результативної атаки, знищено близько 10 літаків, які виконували терористичні місії проти України. Потім були удари по Джанкою, були удари в Брянській області. Але ця атака по російській території виділяється серед інших, оскільки ці об'єкти розташовані в глибині території, 800 км аеродром Енгельс. Друге – це об'єкти, де базуються стратегічні російські носії, здатні нести ядерну зброю", — розповів Бурковський.

За його словами, це "дуже серйозний сигнал і для Росії, і для наших західних союзників".

"Україна показала, що може діставати Росію там, де вони були невразливими. Вони не думали, що таку відстань може здолати українська зброя. Чому це важливий сигнал для західних союзників? Виявляється, що російські стратегічні сили, в тому числі ядерні, можна нейтралізувати дуже дешевим способом, який не передбачає удару у відповідь. Зараз Росія, попри все, не може точно сказати, хто завдав цього удару. Вони в першу чергу думають про нас, але це може бути і західна держава, це міг зробити Ізраїль, будь-яка держава, в якої є суперечності з Російською Федерацією, яких Росія сама називала мішенями для своїх атак", — пояснив експерт.

За його словами, зараз Росія "перебуває у складній ситуації, її основні сили ядерного стримування знаходяться під ударом".

"Це говорить і для нас, і для західних союзників, що загроза ядерного удару суттєво знижується, бо ці цілі можна знищити, і треба знищувати літаки, здатні завдавати ударів крилатими ракетами. Це не переламний момент у війні, але дуже знакова подія, яка показує, що можливості України до захисту зростають. Це великий плюс і аргумент на користь подальшого збільшення постачання західної зброї і західних компонентів в Україну. І це дуже серйозне свідчення про провали у плануванні і захисті стратегічних об'єктів РФ", — розповів Бурковський.

Довідка: атака на російські авіабази

Вранці понеділка, 5 грудня, на аеродромах біля Рязані (Дягілєво) та Саратовської області (Енгельс) пролунали вибухи. Стало відомо, що на авіабазі в Енгельсі були пошкоджені два ракетоносці Ту-95.

На аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз, пошкодження отримав літак Ту-95.

У міноборони Росії визнали інцидент і повідомили, що через вибухи було пошкоджено два літаки і загинули 4 російські окупанти. Ударів нібито було завдано "реактивними радянськими безпілотниками".

6 грудня на аеродромі в Курську сталася пожежа внаслідок атаки безпілотника, спалахнув нафтонакопичувач.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що Україна не може підтвердити чи спростувати причетність до вибухів. Втім, за його словами, інциденти на російському аеродромі в Енгельсі, звідки росіяни бомбардують Україну, це хороша новина.

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