Путін залякує Україну розпочати серйозний наступ, якщо Київ не погодиться на його ультиматум - генерал армії

Російський диктатор Володимир Путін висунув Києву ультиматум і чекає, що переговори відбуватимуться саме на його умовах.

Якщо Київ не погодиться, як стверджує генерал української армії Микола Моломуж, Путін погрожує посилити бойові дії на території України.

Про це голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж розповів в інтерв'ю Обозрєватель.

"А ультиматум путіна такий: або в найближчі півтори-два тижні ми розпочинаємо масштабний наступ на Донецьк, посилюємо тиск на Харків та на південь, або переговори на наших умовах. Умови цих переговорів уже озвучені в Росії. Це - визнання Донецької та Луганської "республік", які вони мають намір повністю захопити, далі "демілітаризація" та невступ до НАТО й третє – статус-кво щодо захоплених територій, які зараз контролює Росія: Херсонська, Запорізька, Харківська області, - заявив генерал Маломуж.

Нагадаємо, як наголосили в ОВА, окупанти не контролюють усю Луганську область, йдуть запеклі бої у Білогорівці та Верхньокам'янці. Очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, під час кожного спроби захопити Білогорівку та Верхньокам'янку Луганської області вони втрачають як свій особовий склад, так і військову техніку.

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