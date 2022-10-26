"Путін замазує кров'ю кожного росіянина": Жданов пояснив, навіщо в РФ почали копати фортифікаційні траншеї

Так, на внутрішньому ринку намагаються переконати людей, нібито Україна планує нападати на РФ.

У Росії підсилюють та розповсюджують ідеологічну політику серед населення. Саме політичним кроком назвав обкопування росіян на своїх теренах військовий експерт Олег Жданов.

Про це йшлося під час телеефіру канала "FREEДОМ".

"Це політика. Для того, щоб створити громадську думку, зайняти людей не протестними настроями, а, як кажуть, "менше думай – більше копай",– зазначив Жданов.

За його словами, фортифікаційні лінії росіяни вибудовують не лише на території РФ, але й на тимчасово захоплених територіях України.

"Це продаж на внутрішньому ринку ідеї, що Україна ось-ось нападе на Росію. Створення ідеології, що навколо вороги – тут ми будуємо оборону, але зараз треба йти у військкомат, брати рушницю та їхати до України та бити ворогів. Навпаки, це втягування населення у війну. Фактично Путін замазує кров'ю кожного росіянина", - сказав Жданов.

Перемога України до кінця 2022 року: що відомо

Нагадаємо, на Заході кажуть про перемогу України до кінця 2022 року. Підставою до таких прогнозів став контрнаступ ЗСУ.

Також російський опозиційний блогер Майк Фейгін каже, що Кремль хоче переговорів для того, щоб зупинити наступ ЗСУ і виграти час, аби перегрупуватися та накопичити свої сили.

Однак для успішнішого контрнаступу ЗСУ потребують насамперед авіації.

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