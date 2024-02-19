Путін “замовив” Авдіївку: навіщо насправді вона йому потрібна

Російські окупанти давлять по всій лінії фронту. Авдіївка потрібна кремлівському диктатору Володимиру Путіну лише напередодні виборів.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу FREEDOM експерт з міжнародної безпеки Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

Мета Путіна

“Ми повинні розуміти, що стратегічно російські війська під Авдіївкою в останні тижні і місяці більше виконували навіть не задачі, які безпосередньо стосуються військової логіки і логіки ведення бойових дій, а скоріше це ті, які були завʼязані на певних внутрішньополітичних пріоритетах в РФ”, — зазначив експерт.

Він нагадав, що нинішній російський диктатор Володимир Путін, який хоче переобратися на наступний термін, обрав війну проти України як центральну ідею своєї так званої передвиборчої кампанії.

За словами Жовтенка, для того, щоб створювати не просто пропагандистський шум, а й пробувати створити хоч якусь картинку та якусь імітацію перемоги, було випущено відповідне розпорядження щодо Авдіївки.

“Те, що ми бачили під Авдіївкою, той рівень втрат, які несли російські війська і при цьому щодня продовжували ці штурми, це скоріш за все пояснюється навіть не військовою логікою, а логікою внутрішньополітичною”, — каже експерт.

“Зараз я думаю, що російське командування повинне взяти певну паузу і зрозуміти, що відбулося з точки зору тих втрат, які поніс російський окупаційний контингент, що робити з поповненням цих втрат, тому що насправді всі прекрасно розуміють, що як мінімум до кінця так званих президентських перегонів в Росії такі акції з максимальним пресингом з боку росіян по всій лінії фронту з максимальними втратами російських військ будуть продовжуватися”, — додав він.

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Пріоритети Кремля не зміняться

На думку Жовтенка, російське політичне керівництво навіть після цієї історії з Авдіївкою не відійде від цих своїх внутрішньополітичних пріоритетів: “Тому насправді російське командування розуміє, що стратегічна задача до виборів — максимально давити на позиції українських захисників, при цьому не рахуючись з втратами особового складу та техніки”.

“Далі очевидно російське військово-політичне керівництво розраховує на те, що, можливо, після перепризначення Путіна на черговий термін правління Росією можна буде провести більш активні мобілізаційні заходи і відповідно якимось чином поповнити ті втрати, які наразі російська армія несе не тільки під Авдіївкою, але й по всій протяжності фронту”, — коментує експерт.

До чого нам варто готуватися

Він зауважив, що ми стратегічно маємо бути готові до того, що насправді цей пресинг з боку російської окупаційної армії, який абсолютно ігнорує всі розумні межі втрат з їхнього боку, буде продовжуватися: “Адже російське командування зараз діє не в режимі професійного військового аналізу тієї ситуації, яка відбувається. Очевидно, що вони виконують політичне замовлення і, на жаль, це все буде продовжуватися як мінімум до оголошення офіційних результатів президентських виборів в РФ”.

А далі, за словами Жовтенка, російське керівництво буде дивитись по ситуації, наскільки російське населення буде сприймати чи не сприймати ідею посиленої мобілізації і будуть задіяні кроки для того, щоб якимось чином поповнити ті втрати, які понесла російська окупаційна армія за цей період.

“Далі будуть плануватися операції, виходячи з того, що їм вдасться підібрати з резервів людських і технологічних, які на даний момент є під рукою у кремлівського керівництва”, — резюмував експерт.

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