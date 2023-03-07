"Путін заохочує такі злочини": Піонтковський про розстріл бійця ЗСУ

Президент РФ Володимир Путін заохочує військові злочини російських солдатів в Україні, тому вони є масовою практикою.

Таку думку висловив російський політолог Андрій Піонтковський в ефірі каналу "Freeдом", коментуючи відео розстрілу окупантами полоненого бійця ЗСУ.

"Ви ж знаєте, що це одне з відео. Це масова практика таких злочинів і вихваляння – відео російські військові злочинці показують один одному. Все це заохочується на самому верху. Ви ж пам'ятаєте, бригада, яка безчинствувала в Бучі, була урочисто оголошена особливою – "гвардійською". Путін займається заохоченням таких злочинів", – наголосив він.

За словами Піонтковського, "масовість цих злочинів показує результат останніх 2-3 десятиліть виродження російської нації".

"Імперський фашизм верхів, який мріяв про територіальні прирощування, злився з кримінальним фашизмом низів. Це зайшло настільки далеко, що це не лікується", – наголосив політолог.

Нагадаємо, 6 березня Мережу сколихнуло відео, на якому російські військові розстріляли полоненого бійця ЗСУ. Окупанти вбили українського військового після його слів "Слава Україні!".

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв знайти вбивць. Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ – порушення законів і звичаїв війни.

Після встановлення всіх обставин та ідентифікації загиблого, бійцю ЗСУ можуть надати звання Героя України (посмертно).

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